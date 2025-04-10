С 5 июня ЕС вернет условия торговли с Украиной к довоенным

ЕС не введет новых торговых преференций для Украины после завершения действия действующего механизма либерализации после 5 июня 2025 года. Правила торговли вернутся к довоенным нормам.

ЕС вернет условия торговли с Украиной к довоенным

Один из европейских чиновников, знаком с ходом переговоров по торговле между Украиной и ЕС рассказал "Европейской правде", что после 5 июня 2025 года, когда завершаются действующие автономные торговые меры, условия торговли вернутся к довоенным, сообщает 24 Канал. В то же время потом ЕС вместе с украинской стороной предложит некоторые благоприятные для Украины изменения.

Читайте также Украина подписала обновленное Соглашение со странами ЕАСТ: как это поможет производителям

Начиная с 6 июня, автономные торговые меры – торговые преференции для Украины, введенные ЕС после начала полномасштабной агрессии РФ, закончатся. Условия вернутся к довоенным. Закончатся как торговые преференции, так и ограничительные меры, что сейчас установлены против ряда товарных наименований, таких как мясо курицы, яйца, мед и так далее,

– рассказал еврочиновник.

По его словам, обсуждается идея оставить торговые преференции для некоторых наименований украинского экспорта в ЕС, таких, как сталь.

Важно! Чиновник уверяет, что дальше Евросоюз продолжит дискуссии о внесении изменений в статью 29 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, чтобы разработать максимально выгодные для обеих сторон условия торговли, и поддержать экономику Украины, которая страдает от войны.