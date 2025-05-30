Польша не согласится на уровень квот на агропродукцию из Украины – министр Секерский

Польша после восстановления квот на агропродукцию из Украины, не согласится на такой уровень, который существует сейчас. Поэтому Варшава будет вести переговоры с Киевом.

Что известно о новых квотах

Возвращение к прежним условиям торговли между Европейским Союзом и Украиной, в которых действовали пошлины и тарифные квоты, вызывает в Украине недовольство, сообщает 24 Канал со ссылкой на Interia.pl.

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Польский министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский заявил, что 5 июня заканчивается так называемый торговый безвиз и возвращаются условия Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, то есть значительно ниже квоты на импорт сельскохозяйственной продукции.

Это вызывает большое недовольство, поэтому Украина захочет вести переговоры по увеличению этих квот. Мы можем вести диалог, но не согласимся на те квоты, которые существуют сейчас,

- подчеркнул министр.

Переговоры Польши и Украины

Секерский напомнил, что на сегодня в Польше существует запрет на импорт в Польшу зерна из Украины, но оно может транспортироваться транзитом в другие страны Европы. Он признал, что этот запрет противоречит европейскому законодательству, а потому Еврокомиссия спрашивает Варшаву, когда этот запрет будет отменен.

По его словам, сейчас Варшава ведет переговоры с Киевом по этому поводу, а Еврокомиссия не настаивает на их ускорении.

Министр также упомянул переговоры об Украине, которые состоялись во время последней майской встречи министров сельского хозяйства в Брюсселе. По его словам, "подавляющее большинство" делегаций стран ЕС выразила солидарность с Украиной и готовность и в дальнейшем поддерживать ее. А некоторые страны заинтересованы в скорейшем заключении торгового соглашения с Украиной, например Италия, Испания, Португалия и Нидерланды, которые импортируют зерно из Украины.

Мы ожидаем дальнейших переговоров с Украиной, мы поддерживаем эти контакты, ставим условия. Мы понимаем ситуацию в Украине, но мы не позволим польским фермерам, а особенно фермерам из приграничных стран, нести большую часть расходов, связанных с процессом открытия европейского рынка для Украины,

– сказал министр.

В то же время, он признал, что Польша также экспортирует в Украину свою агропродукцию, поэтому переговоры с Киевом требуют определенной "изощренности".