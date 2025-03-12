Американские фермеры на грани банкротства из-за остановки грантов USDA Трампом

Ранее фермеры США получали гранты от Министерства сельского хозяйства (USDA). Сейчас же они вынуждены откладывать запланированные работы из-за замораживания финансовых проектов Дональдом Трампом.

Фермеры моментально потеряли почву под ногами

Органический фермер из штата Монтана Нейт Пауэлл-Палм рассчитывал получить грант в размере 648 тысяч долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Он планировал построить комбикормовый завод и переработать там органическое зерно, которое выращивали около 150 местных фермеров.

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Двое фермеров, которые не назвали себя, сообщили, что из-за замораживания финансирования USDA им осталось несколько недель до того, как они будут вынуждены объявить о банкротстве.

Кроме того, фермеры и продовольственные организации по всей стране сокращают персонал, прекращают инвестиции и теряют ключевое финансирование на фоне замораживания USDA широкого спектра грантов, сообщили изданию более двух десятков фермеров и групп поддержки сельского хозяйства в семи штатах.

На что фермеры планировали потратить грантовые средства

Как рассказали изданию фермеры и фермерские организации, часть замороженных денег USDA связана с охраной почв и водных ресурсов, органическими и местными продуктами питания, региональными и сельскими продовольственными системами, а также с фермерами из числа меньшинств и женщин, принадлежащих к меньшинствам.

Обратите внимание! Исторически Трамп пользовался широкой поддержкой в "фермерском поясе" США, где он выиграл большинство штатов на выборах в ноябре. Но недавние действия – такие как замораживание большей части помощи и широкий пересмотр федеральных расходов, который приостановил выплаты, нарушили работу некоторых сельскохозяйственных рынков и вызвали стресс и растерянность в фермерских хозяйствах.

Какие компенсации государство обещает фермерам

Министр сельского хозяйства США Брук Роллинс заявила, что USDA рассматривает возможность прямых выплат фермерам, если торговые войны приведут к убыткам фермерских хозяйств. В то же время она отметила, что часть средств уже разморозили, однако ни объемы, ни направления и источники финансирования не назвала.

Сейчас USDA администрирует сотни программ, которые поддерживают сельскохозяйственный сектор, или через гранты и займы, или через прямые выплаты и другие субсидии. Согласно декабрьскому отчету Управления правительственной подотчетности США, американские фермеры и владельцы ранчо получили 161 миллиард долларов в период с 2019 по 2023 финансовый год.

Замораживание усилило проблемы фермеров, связанные с низкими ценами на зерно. Согласно последним данным Суда США, количество заявлений о банкротстве фермерских хозяйств в США подскочила на 55% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом.