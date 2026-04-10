Турция почти полностью отказалась от украинского подсолнечного шрота: кто занял рынок
- Турция переориентировалась на российский подсолнечный шрот, уменьшив долю Украины на рынке до 4% в сезоне 2025–2026.
- Россия контролирует 90% турецкого импорта шрота, в частности из-за пошлины ЕС на российскую продукцию, что способствовало перераспределению потоков на турецкий рынок.
Турция стремительно переориентировалась на российский подсолнечный шрот, вытеснив украинский продукт. За несколько лет доля Украины на этом рынке сократилась в разы.
Украина потеряла ключевой рынок
По оценкам аналитиков ASAP Agri, за последнее десятилетие структура импорта подсолнечного шрота в Турция претерпела кардинальные изменения. Если в 2015–2016 маркетинговом году Украина и Россия имели почти одинаковые позиции – примерно по 45%, то в дальнейшем баланс начал смещаться.
К 2021–2022 маркетинговому году доля Украины сократилась до около 30%, тогда как Россия нарастила присутствие до 50%. После 2022 года ситуация изменилась еще быстрее: российские поставщики начали активно вытеснять украинских конкурентов.
В 2022–2023 маркетинговом году доля России на турецком рынке достигла примерно 75%, тогда как Украина опустилась до около 20%. Причинами стали проблемы с логистикой, переработкой и нестабильностью поставок.
Доля Украины упала до минимума
Даже несмотря на частичное восстановление экспорта Украина не смогла вернуть утраченные позиции. В 2024–2025 маркетинговом году Россия уже контролировала около 90% турецкого импорта подсолнечного шрота, тогда как доля Украины составляла лишь около 8%.
В сезоне 2025–2026 (сентябрь–февраль) разрыв еще больше возрос: Россия удерживает примерно 90% рынка, а Украина – лишь около 4%.
Дополнительным фактором перераспределения потоков стала пошлина Европейского Союза на российский шрот в размере 95 евро за тонну с июля 2024 года. Поэтому значительные объемы российской продукции были переориентированы именно на турецкий рынок.
