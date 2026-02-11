Оформление участка в пределах населенного пункта – как это сделать

В основном приватизация земельных участков, расположенных в пределах населенного пункта имеет свои определенные особенности. Для проведения этой процедуры необходимо учитывать все законодательные нормы, которые являются несколько отличными от тех, что для земель за селом.

Какие особенности имеет оформление участка?

Владельцам, застройщикам, арендаторам и землеустроителям важно учесть действующее законодательство Украины. Это нужно, чтобы не допустить ошибки на этапе оформления, сообщает "Земельный фонд Украины".

"Границы населенного пункта" – это административная территория, границы которой утверждены органами местного самоуправления и нанесены на публичную кадастровую карту. Она определяет:

какие земли принадлежат к коммунальной собственности общины

какие полномочия имеет местный совет

какие правила землепользования действуют (зонинг, градостроительная документация)

Что необходимо для оформления участка?

Наличие правовой основы. Решение сельского, поселкового или городского совета (если земля передается из коммунальной собственности). Наличие договора купли, дарения, мены, наследования и т.д. (если право уже приобретено).

Решение сельского, поселкового или городского совета (если земля передается из коммунальной собственности). Наличие договора купли, дарения, мены, наследования и т.д. (если право уже приобретено). Утвержденный проект землеустройства. Если формируете новый участок – нужно заказать проект землеустройства по отводу. Если уточняете границы – нужна техническая документация.

Если формируете новый участок – нужно заказать проект землеустройства по отводу. Если уточняете границы – нужна техническая документация. Присвоение кадастрового номера. После согласования документации – обращаетесь в Госгеокадастр для внесения участка в Государственный земельный кадастр.

После согласования документации – обращаетесь в Госгеокадастр для внесения участка в Государственный земельный кадастр. Регистрация права собственности или пользования. Через ЦНАП или нотариуса, вносится запись в Государственный реестр вещных прав.

Какие есть ограничения и особенности?

Целевое назначение

Изменить его можно только по соответствующему решению местного совета

Строительство жилых, коммерческих или хозяйственных объектов разрешено только в пределах разрешенного использования

Зонинг и детальный план территории (ДПТ)

Некоторые территории имеют ограничения на застройку или использование

Важно получить градостроительные условия и ограничения

Право постоянного пользования – не предоставляется физическим лицам, только государственным и коммунальным учреждениям.

Земельные сервитуты и ограничения – объекты инфраструктуры, охранные зоны, водоохранные полосы и т.д. могут накладывать дополнительные ограничения.

Чья земля и какие документы надо собирать?

Кому принадлежат земли в пределах населенного пункта

Коммунальная собственность – земли, не находящиеся в частной или государственной

Государственная собственность – объекты общегосударственного значения (например, железная дорога, объекты обороны)

Частная собственность – после оформления и регистрации права

Передача земли в собственность или пользование возможна только после проверки формы собственности.

Какие документы обычно нужны

Заявление в местный совет

Графические материалы (выкопировка с карты)

Проект землеустройства

Выписка из Государственного земельного кадастра

Выписка из Реестра вещных прав

Оформление земельного участка в пределах населенного пункта – это поэтапная юридическая процедура, которая требует:

соблюдения градостроительных условий

согласования границ

регистрации в соответствующих государственных реестрах

Обратите внимание! Нарушение любого этапа может стать основанием для отказа в регистрации или признания прав недействительными.

