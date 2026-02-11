Які особливості має оформлення ділянки?

Власникам, забудовникам, орендарям і землевпорядникам важливо врахувати чинне законодавство України. Це потрібно, щоб не припуститися помилки на етапі оформлення, повідомляє "Земельний фонд України".

"Межі населеного пункту" – це адміністративна територія, межі якої затверджені органами місцевого самоврядування та нанесені на публічну кадастрову карту. Вона визначає:

  • які землі належать до комунальної власності громади
  • які повноваження має місцева рада
  • які правила землекористування діють (зонінг, містобудівна документація)

Що необхідно для оформлення ділянки?

  • Наявність правового підґрунтя. Рішення сільської, селищної чи міської ради (якщо земля передається з комунальної власності). Наявність договору купівлі, дарування, міни, спадкування тощо (якщо право вже набуте).
  • Затверджений проєкт землеустрою. Якщо формуєте нову ділянку – потрібно замовити проєкт землеустрою щодо відведення. Якщо уточнюєте межі – потрібна технічна документація.
  • Присвоєння кадастрового номера. Після погодження документації – звертаєтесь до Держгеокадастру для внесення ділянки до Державного земельного кадастру.
  • Реєстрація права власності або користування. Через ЦНАП або нотаріуса, вноситься запис до Державного реєстру речових прав.

Які є обмеження та особливості?

Цільове призначення

  • Змінити його можна лише за відповідним рішенням місцевої ради
  • Будівництво житлових, комерційних чи господарських об'єктів дозволене лише в межах дозволеного використання

Зонінг і детальний план території (ДПТ)

  • Деякі території мають обмеження на забудову або використання
  • Важливо отримати містобудівні умови та обмеження

Право постійного користування – не надається фізичним особам, лише державним і комунальним установам.

Земельні сервітути та обмеження – об'єкти інфраструктури, охоронні зони, водоохоронні смуги тощо можуть накладати додаткові обмеження.

Чия земля та які документи треба збирати?

Кому належать землі в межах населеного пункту

  • Комунальна власність – землі, що не перебувають у приватній або державній
  • Державна власність – об'єкти загальнодержавного значення (наприклад, залізниця, об'єкти оборони)
  • Приватна власність – після оформлення та реєстрації права

Передача землі у власність або користування можлива лише після перевірки форми власності.

Які документи зазвичай потрібні

  • Заява до місцевої ради
  • Графічні матеріали (викопіювання з карти)
  • Проєкт землеустрою
  • Витяг з Державного земельного кадастру
  • Витяг з Реєстру речових прав

Оформлення земельної ділянки в межах населеного пункту – це поетапна юридична процедура, яка вимагає:

  • дотримання містобудівних умов
  • узгодження меж
  • реєстрації у відповідних державних реєстрах

Зверніть увагу! Порушення будь-якого етапу може стати підставою для відмови у реєстрації або визнання прав недійсними.

Які будівлі можна зводити на власній ділянці без дозволів?

  • На земельних ділянках без дозвільних документів можна зводити тимчасові будівлі та споруди без фундаментів, такі як навіси, альтанки, гаражі, теплиці, басейни та огорожі.

  • Не потребують дозволів роботи з реконструкції та капітального ремонту внутрішніх систем, таких як опалення, вентиляція, водопостачання та водовідведення, якщо не втручаються в несучі конструкції.