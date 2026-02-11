Які особливості має оформлення ділянки?

Власникам, забудовникам, орендарям і землевпорядникам важливо врахувати чинне законодавство України. Це потрібно, щоб не припуститися помилки на етапі оформлення, повідомляє "Земельний фонд України".

"Межі населеного пункту" – це адміністративна територія, межі якої затверджені органами місцевого самоврядування та нанесені на публічну кадастрову карту. Вона визначає:

які землі належать до комунальної власності громади

які повноваження має місцева рада

які правила землекористування діють (зонінг, містобудівна документація)

Що необхідно для оформлення ділянки?

Наявність правового підґрунтя. Рішення сільської, селищної чи міської ради (якщо земля передається з комунальної власності). Наявність договору купівлі, дарування, міни, спадкування тощо (якщо право вже набуте).

Затверджений проєкт землеустрою. Якщо формуєте нову ділянку – потрібно замовити проєкт землеустрою щодо відведення. Якщо уточнюєте межі – потрібна технічна документація.

Присвоєння кадастрового номера. Після погодження документації – звертаєтесь до Держгеокадастру для внесення ділянки до Державного земельного кадастру.

Реєстрація права власності або користування. Через ЦНАП або нотаріуса, вноситься запис до Державного реєстру речових прав.

Які є обмеження та особливості?

Цільове призначення

Змінити його можна лише за відповідним рішенням місцевої ради

Будівництво житлових, комерційних чи господарських об'єктів дозволене лише в межах дозволеного використання

Зонінг і детальний план території (ДПТ)

Деякі території мають обмеження на забудову або використання

Важливо отримати містобудівні умови та обмеження

Право постійного користування – не надається фізичним особам, лише державним і комунальним установам.

Земельні сервітути та обмеження – об'єкти інфраструктури, охоронні зони, водоохоронні смуги тощо можуть накладати додаткові обмеження.

Чия земля та які документи треба збирати?

Кому належать землі в межах населеного пункту

Комунальна власність – землі, що не перебувають у приватній або державній

Державна власність – об'єкти загальнодержавного значення (наприклад, залізниця, об'єкти оборони)

Приватна власність – після оформлення та реєстрації права

Передача землі у власність або користування можлива лише після перевірки форми власності.

Які документи зазвичай потрібні

Заява до місцевої ради

Графічні матеріали (викопіювання з карти)

Проєкт землеустрою

Витяг з Державного земельного кадастру

Витяг з Реєстру речових прав

Оформлення земельної ділянки в межах населеного пункту – це поетапна юридична процедура, яка вимагає:

дотримання містобудівних умов

узгодження меж

реєстрації у відповідних державних реєстрах

Зверніть увагу! Порушення будь-якого етапу може стати підставою для відмови у реєстрації або визнання прав недійсними.

