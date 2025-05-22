Самый большой участок "Земельного банка" сдали в субаренду: сколько денег получило государство

Самый большой лот "Земельного банка", участок в Устиновской общине Кировоградской области сдали в аренду. Победитель аукциона уплатил в бюджет субаренду в 78,6 миллиона гривен с НДС.

Самый большой участок сдали в аренду через аукцион

Победителем аукциона "Земельного банка" стало ООО "Кодацкое-Агро", которое подписало договор субаренды на 14 лет и оплатило полную годовую субаренду участка площадью 3969 гектара в Устиновской общине Кировоградской области стоимостью 78,6 миллиона гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минагрополитики.

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Аукцион за этот участок проводился трижды. Предыдущие победители отказывались от подписания договора, однако третья попытка завершилась подписанием соглашения и поступлением полной годовой суммы субарендной платы.

По итогам последних торгов стоимость участка выросла почти в пять раз по сравнению с начальной, и вместе с НДС составила 19 803 гривен за гектар. ООО "Кодацкое-Агро", которое зарегистрировано в Днепропетровской области, до этого трижды соревновалось за право пользования.

Этот участок уже давно нуждался в эффективном пользователе. Во время мониторингового выезда мы увидели, что почти 4 тысячи гектаров плодородных государственных земель длительное время простаивали и находились в небрежном состоянии. Теперь, после заключения договора, ожидаем рациональное использование "бриллианта,

– отметил генеральный директор ООО "Государственный земельный банк" Ярослав Ярославский.

По его словам, новый пользователь в ближайшее время планирует привести участок в порядок, оперативно начать обработку и успеть провести посевную кампанию, а также собрать первый урожай уже этой осенью.

Обратите внимание! В министерстве отметили, что передача крупнейшего участка в пользование и поступление рекордной суммы годовой субаренды является свидетельством того, что проект "Земельный банк" работает эффективно, достигая первоначальных целей.