Удар по кошелькам украинцев: привычный продукт может подорожать на 20%

В Украине в ближайшее время могут подорожать некоторые продукты. В частности, цены на хлеб вскоре, вероятно, подскочат примерно на 15–20%.

Как подорожает хлеб

Новое подорожание хлебобулочных изделий в украинских магазинах почти неизбежно, предупредил народный депутат Дмитрий Соломчук.

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Хлеб в любом случае подорожает на 15–20%. Из-за энергоносителей, из-за подорожания пшеницы. То есть как минимум на такой уровень,

– подчеркнул Соломчук.

То есть после подорожания самые популярные хлебобулочные изделия могут стоить на 5–11 гривен дороже. А цены на некоторые виды хлеба достигнут 65–66 гривен за буханку.

Например, посчитаем, как вырастет стоимость хлеба, ориентируясь на средние текущие цены по данным сайта "Минфин".

Продукт Текущая цена При росте на 15% При росте на 20% Батон "Румянец" нарезка, 450 грамм 35,45 гривны 40,77 гривны 42,54 гривны Батон "Киевский нарезанный", 500 грамм 40,93 гривны 47,07 гривны 49,12 гривны Хлеб пшеничный нарезанный, 650 грамм 48,99 гривны 56,34 гривны 58,79 гривны Пшеничный хлеб "Царь Хлеб", нарезанный, 600 грамм 55,12 гривны 63,39 гривны 66,14 гривны Хлеб ржаной "Столичный", 950 грамм 51,00 гривны 58,65 гривны 61,20 гривны Хлеб ржаной Riga "Бородиновский", 300 грамм 54,83 гривны 63,05 гривны 65,80 гривны

Что будет с другими продуктами

В то же время курица, по словам народного депутата, пока не спешит дорожать. Цены стабильны, резкие скачки пока маловероятны. Но все будет зависеть от развития событий на экспортных рынках.

По мнению Соломчука, цены на курицу могут колебаться не более чем на 15 гривен в ту или иную сторону.

А вот что касается "молочки", то здесь сложилась парадоксальная ситуация. Так, супермаркеты поднимают цены на молоко, сыры и другую молочную продукцию. В то время как производители жалуются на падение закупочных цен на сырье.

Например, раньше фермеры могли просить за молоко до 22 гривен за литр. Сейчас же удается выручить примерно 16,5 гривен за литр.

Народный депутат убежден, что высокие цены на продукты объясняются огромными наценками, которые делают супермаркеты. Также свою роль играют платежи, которые магазины требуют от поставщиков.

Маржа, маркетинговые платежи и все, что выставляют торговые сети поставщикам, в совокупности занимает около 50%. Это уже в определенной степени чрезмерно,

– добавил Соломчук.

Он добавил, что изменить это должен закон о ритейле, который должна принять Верховная Рада.

Напомним, с начала 2026 года в Украине больше всего подорожал пшеничный хлеб из муки первого сорта – на 9,4%, а средняя цена достигла 53,42 гривны за килограмм. Пшеничный хлеб из муки высшего сорта по сравнению с началом года подорожал на 6,6% и в среднем стоит 64,55 гривны за килограмм.

Рост цен коснулся и ржаного хлеба. Его средняя стоимость поднялась на 6,7% – до 54,65 гривны за килограмм. А батон за первые месяцы года подорожал на 5,4% и в среднем стоит 32,47 гривны за 500 граммов.