Как изменится стоимость хлеба в этом году?

Продукты питания в 2026 году для украинцев оттягивают довольно значительную часть семейного бюджета, и некоторые из них продолжают дорожать, сообщает 24 Канал. С начала 2025 года хлеб из разных видов муки подорожал на 11 – 15%, рассказала в комментарии журналистам 24 Канала ученый Светлана Черемисина.

Читайте также Подорожание до 50%: какие продукты станут не по карману в 2026 году

Цены выросли следующим образом:

хлеб пшеничный из муки высшего сорта +15,4%;

хлеб пшеничный из муки первого сорта +12,1%;

хлеб ржаной +11,3%;

батон + 9,3%.

Важно! Ежемесячно хлеб дорожает на 0,5 – 2% в зависимости от вида. Больше всего – пшеничный из муки высшего сорта – на 1,5 – 2%. Пшеничный хлеб из муки первого сорта растет в цене на 0,9 – 1,5% за месяц, а из ржаного – на 0,6 – 1,3%. Темпы подорожания батона ежемесячно колеблются от 0,5 до 1%.

По оценке Светланы Черемисиной, в течение 2026 года при условии сохранения тренда на подорожание можно ожидать таких цен:

хлеб пшеничный из муки высшего сорта будет стоить минимум на 18 – 20% больше – по 71 – 73 гривны за килограмм;

будет стоить минимум на 18 – 20% больше – по 71 – 73 гривны за килограмм; хлеб пшеничный из муки первого сорта может подорожать до 55 – 57 гривен за килограмм (+15 – 17%);

может подорожать до 55 – 57 гривен за килограмм (+15 – 17%); хлеб ржаной вырастет в цене до 61 гривны за килограмм (+17 – 20%);

вырастет в цене до 61 гривны за килограмм (+17 – 20%); батон – до 36 – 37 гривны за 500 граммов (+15 – 17%).

Хлеб продолжит дорожать, учитывая рост цен на зерно. По прогнозу ученых Института аграрной экономики, в течение 2026 года пшеница в среднем может прибавить в цене 10 – 15 %.

Также факторами роста стоимости хлеба является повышение уровня минимальной зарплаты в 2026 году, расходов на топливо и сырье для производства и проблемы с электроснабжением.

Кое-что сильно подорожает: как изменятся цены на фрукты и овощи в 2026 году?