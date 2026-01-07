Как изменится стоимость хлеба в этом году?
Продукты питания в 2026 году для украинцев оттягивают довольно значительную часть семейного бюджета, и некоторые из них продолжают дорожать, сообщает 24 Канал. С начала 2025 года хлеб из разных видов муки подорожал на 11 – 15%, рассказала в комментарии журналистам 24 Канала ученый Светлана Черемисина.
Цены выросли следующим образом:
- хлеб пшеничный из муки высшего сорта +15,4%;
- хлеб пшеничный из муки первого сорта +12,1%;
- хлеб ржаной +11,3%;
- батон + 9,3%.
Важно! Ежемесячно хлеб дорожает на 0,5 – 2% в зависимости от вида. Больше всего – пшеничный из муки высшего сорта – на 1,5 – 2%. Пшеничный хлеб из муки первого сорта растет в цене на 0,9 – 1,5% за месяц, а из ржаного – на 0,6 – 1,3%. Темпы подорожания батона ежемесячно колеблются от 0,5 до 1%.
По оценке Светланы Черемисиной, в течение 2026 года при условии сохранения тренда на подорожание можно ожидать таких цен:
- хлеб пшеничный из муки высшего сорта будет стоить минимум на 18 – 20% больше – по 71 – 73 гривны за килограмм;
- хлеб пшеничный из муки первого сорта может подорожать до 55 – 57 гривен за килограмм (+15 – 17%);
- хлеб ржаной вырастет в цене до 61 гривны за килограмм (+17 – 20%);
- батон – до 36 – 37 гривны за 500 граммов (+15 – 17%).
Хлеб продолжит дорожать, учитывая рост цен на зерно. По прогнозу ученых Института аграрной экономики, в течение 2026 года пшеница в среднем может прибавить в цене 10 – 15 %.
Также факторами роста стоимости хлеба является повышение уровня минимальной зарплаты в 2026 году, расходов на топливо и сырье для производства и проблемы с электроснабжением.
В 2026 году ожидается рост цен на овощи до 10% и на фрукты до 15% из-за сезонных факторов и уменьшения запасов на внутреннем рынке.
В октябре 2025 года наблюдалось снижение цен на овощи и фрукты, в частности на свеклу, морковь, капусту, лук, яблоки и цитрусовые, благодаря расширению предложения.