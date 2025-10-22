Несмотря на снижение цен на продукты инфляция в Украине не думает тормозить

В теплое время года в Украине произошло некоторое ослабление цен на продукты питания. Однако несмотря на это инфляция не прекращала свой рост из-за роста цен в других секторах.

Более низкие цены на продукты не смогли "сбить" темпы инфляции

Исполняющий обязанности директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко рассказал, что потребительские цены на продукты питания в сентябре 2025 года, как и в августе, снизились против предыдущего месяца на 0,9%, сообщает 24 Канал. Однако, комментируя сообщение Госстата Украины относительно динамики потребительских цен в сентябре 2025 года, он отметил, что общий уровень инфляции составил 0,3% против -0,2% в августе.

В основном продолжение снижения цен на продукты питания произошло вследствие удешевления фруктов (-11,8%) и овощей (-10,6%), а также яиц (-2,9%) и сахара (-1,5%), тогда как другие продукты питания подорожали от 0,1% – на сыр и мягкий сыр до 2,1% – на масло подсолнечное,

– рассказывает академик НААН.

Однако, по мнению ученого, другие факторы повлияли на то, что инфляция продолжила наращивать темпы роста.

Какие факторы заблокировали снижение роста инфляции?

По словам Лупенко, определяющим для восстановления положительного значения инфляции к предыдущему месяцу, после дефляции в июле и августе (-0,2%), стало восстановление роста потребительских цен на одежду и обувь (+8,2%), образование (+12,4%!), а также алкогольные напитки, табачные изделия, рестораны и гостиницы (+1,2%), здравоохранение (+0,8%), автодорожный пассажирский транспорт (+0,6%).

Причем в мае-июле 2025 года цены на одежду и обувь постоянно снижались (от 1,9 до 4,6%), а на образование с февраля росли не более, чем на 0,1% в месяц.

Академик утверждает, что в последующие месяцы 2025 года рост потребительских цен продолжится, возможно несколько более низкими темпами, чем в прошлом году.

Важно! Потенциал снижения цен на подавляющее большинство товаров и услуг практически исчерпывается, однако стартовая позиция восстановления уровня инфляции в сентябре (0,3%) значительно ниже сентября 2004 года (1,5%) и сентября 2023 года (0,5%), что сохраняет возможности для удержания уровня инфляции в однозначном (до 10%) измерении, подытожил Юрий Лупенко.

