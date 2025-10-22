Попри зниження цін на продукти інфляція в Україні не думає гальмувати

У теплу пору року в Україні відбулося певне послаблення цін на харчові продукти. Однак попри це інфляція не припинала своє зростання через ріст цін в інших секторах.

Нижчі ціни на продукти не змогли "збити" темпи інфляції

Виконувач обов'язків директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко розповів, що споживчі ціни на харчові продукти у вересні 2025 року, як і у серпні, знизилися проти попереднього місяця на 0,9%, повідомляє 24 Канал. Однак, коментуючи повідомлення Держстату України щодо динаміки споживчих цін у вересні 2025 року, він зазначив, що загальний рівень інфляції склав 0,3% проти -0,2% у серпні.

В основному продовження зниження цін на продукти харчування відбулося внаслідок здешевлення фруктів (-11,8%) та овочів (-10,6%), а також яєць (-2,9%) та цукру (-1,5%), тоді як інші продукти харчування здорожчали від 0,1% – на сир і м'який сир до 2,1% – на олію соняшникову,

– розповідає академік НААН.

Однак, на думку вченого, інші фактори вплинули на те, що інфляція продовжила нарощувати темпи росту.

Які чинники заблокували зниження росту інфляції?

За словами Лупенка, визначальним для відновлення позитивного значення інфляції до попереднього місяця, після дефляції у липні та серпні (-0,2%), стало відновлення зростання споживчих цін на одяг та взуття (+8,2%), освіту (+12,4% !), а також алкогольні напої, тютюнові вироби, ресторани та готелі (+1,2%), охорону здоров'я (+0,8%), автодорожній пасажирський транспорт (+0,6%).

Причому у травні-липні 2025 року ціни на одяг та взуття постійно знижувались (від 1,9 до 4,6%), а на освіту з лютого зростали не більше, ніж на 0,1% на місяць.

Академік стверджує, що у наступні місяці 2025 року зростання споживчих цін продовжиться, можливо дещо нижчими темпами, ніж торік.

Важливо! Потенціал зниження цін на переважну більшість товарів та послуг практично вичерпується, однак стартова позиція відновлення рівня інфляції у вересні (0,3%) значно нижча вересня 2004 року (1,5%) та вересня 2023 року (0,5%), що зберігає можливості для утримання рівня інфляції в однозначному (до 10%) вимірі, підсумував Юрій Лупенко.

