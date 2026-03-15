Одна ошибка может оставить без урожая: чем обрабатывать деревья весной

Обильный урожай летом и осенью требует от садоводов немало работы. Чтобы вредители не испортили деревья, необходимо проводить их обработку уже ранней весной.

Когда проводить обработку деревьев весной?

Опытные садоводы советуют проводить комплексную защиту деревьев в несколько этапов, ориентируясь не на календарь, а на погодные условия и состояние почек, пишет Мир растений.

Прежде всего стоит ориентироваться на температуру воздуха:

Среднесуточный показатель должен держаться на уровне +4 – 6°C.

Ночью столбик термометра не должен падать ниже -5 ° C, ведь замерзание раствора в трещинах коры может повредить деревья.

Комплексную обработку сада лучше всего проводить в четыре этапа, каждый из которых имеет свою цель:

Первый этап

Проводят ранней весной, когда почки еще остаются "спящими". В этот период уничтожают зимних вредителей и возбудителей болезней, которые прячутся в трещинах коры или в почве возле ствола.

Второй этап

Приходится на фазу так называемого "зеленого конуса", когда почки начинают раскрываться, но листья еще не появились. Именно тогда активизируются насекомые, которые могут повредить молодые побеги.

Третий этап

Опрыскивают перед началом цветения. Его главная задача – защитить бутоны и будущую завязь от вредителей, которые могут повредить цветки.

Четвертый этап

Проводится после опадения лепестков, чтобы защитить молодые плоды от насекомых и грибковых заболеваний.

Стоит знать! Существует распространенный миф, что достаточно одного опрыскивания деревьев весной. На самом деле на каждом этапе развития сад атакуют различные вредители и болезни. Именно поэтому специалисты советуют проводить полный комплекс из нескольких обработок.

Чем обрабатывать деревья?

Для ранней обработки опытные хозяева чаще всего применяют препараты на основе меди или железа, пишет Dendro Protect:

Нитрофен – мощное средство против личинок и лишайников, но подходит только для 1-го и 2-го этапов;

Медный купорос помогает против грибков и для заживления ран;

Железный купорос борется с мхом, лишайниками и повышает иммунитет дерева;

Мочевина (карбамид) работает и как фунгицид, и как азотное удобрение.

Для более поздних этапов используют системные препараты, например, "Скор", "Хорус", "Актара" и т.д., которые проникают внутрь растения и защищают его изнутри.

Заметьте, что во время опрыскивания деревьев необходимо тщательно смачивать не только тонкие ветви, но и ствол и почву вокруг дерева. Именно там, в трещинах старой коры и в земле, скрывается "армия" вредителей, которые ждут своего часа.

В общем лучше обрабатывать деревья утром (до 10:00 часов) или вечером, чтобы солнце не испарило воду слишком быстро, повысив концентрацию средств.

Важно! Современные препараты разлагают уже примерно через месяц. Поэтому важно прекратить обработку химическими веществами до появления плодов, чтобы не мешать пчелам и не испортить урожай токсинами. С мая, когда температура поднимется до +15 °C, можно смело переходить на биологические средства защиты деревьев.

