Почему стоит сажать деревья весной?

Плодовые деревья, высаженные весной, лучше адаптируются в новых условиях, рассказывает известная американская советчица Марта Стюарт.

Специалисты объясняют, что высадка ранней весной полезна для деревьев:

  • позволяет корням окрепнуть до летней жары;
  • обеспечивает более активный рост;
  • повышает морозостойкость зимой.

К тому же весенние дожди помогают растениям получить достаточно влаги без частого полива.

Какие сорта деревьев лучше сажать?

Весной советуют сажать самые популярные виды плодовых деревьев, которые широко распространены в Украине.

  • Груша

Груши обожают раннюю посадку. Однако важно успеть до наступления первой жары. Они хорошо укореняются, если высажены на солнечном участке с хорошо дренированной почвой.

Популярные сорта:

  • Bartlett;
  • Kieffer;
  • Orient:
  • и Seckel.

При высадке следует избегать низин, где застаивается холодный воздух, поскольку поздние заморозки могут уничтожить цвет.

  • Яблоня

Яблони идеально подходят для регионов с умеренным климатом. Для небольших участков специалисты советуют выбирать карликовые или полукарликовые сорта.

Например, садоводы любят такие выносливые сорта:

  • Honeycrisp;
  • Liberty (устойчивый к болезням);
  • Akane.

Однако для органического выращивания не стоит выбирать сорт MacIntosh, ведь он слишком капризный к болезням.

  • Персик

Эти деревья рекомендуют высаживать сразу после оттаивания почвы. Персики могут дать плоды уже через 2 – 4 года. Однако молодые деревья нуждаются в регулярном поливе и мульчировании для сохранения влаги.

Заметьте! Не стоит сажать персик поздней весной или летом – жара может повредить молодым растениям.

  • Слива

Сливы высаживают исключительно до того, как они "проснутся". Это минимизирует стресс для дерева.

Для хорошего опыления рекомендуется сажать как минимум два разных сорта. Фаворитом садоводов является Superior – за большие и сладкие плоды.

  • Вишня и черешня

Они начинают расти очень рано, поэтому сажать их надо сразу после оттаивания почвы. Лучшее место для посадки – небольшой склон, чтобы вода не задерживалась у корней

Среди популярных сортов:

  • сладкие – Stella;
  • кислые – North Star.

Эксперты отмечают, что поздняя весенняя посадка может вызвать стресс для молодых деревьев из-за жары. Поэтому именно первые теплые недели после оттаивания земли – оптимальный момент для закладки сада.

Важно! Марта Стюарт – это популярная американская телеведущая, предпринимательница и автор книг о кулинарии, декор и садоводство. Она стала символом домашнего уюта и искусства ведения хозяйства в США. Стюарт является лауреатом премии "Эмми" за телевизионные программы и входит в списки самых влиятельных женщин в медиаиндустрии.

Какие деревья не стоит сажать во дворе?

  • Специалисты предостерегают, что некоторые популярные декоративные деревья могут превратить двор в настоящий "зеленый хаос". Речь идет об инвазивных видах, которые активно разрастаются, подавляют другие растения и выходят далеко за пределы сада.

  • В перечень нежелательных для высадки специалисты отнесли китайскую бирючину, небесное дерево (айлант), грушу Брэдфорда, норвежский клен, русскую оливу и черную акацию. Эти деревья быстро распространяются, легко приспосабливаются к различным условиям и могут вытеснять местную флору.

  • Эксперты отмечают, что инвазивные виды не только портят эстетику участка, но и создают дополнительные трудности в уходе, разрушают естественный баланс и способны захватывать новые территории. Поэтому перед посадкой стоит выяснить, не входит ли выбранное дерево в список опасных инвазивных видов в регионе.