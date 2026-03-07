Чому варто садити дерева навесні?

Плодові дерева, висаджені навесні, краще адаптуються в нових умовах, розповідає відома американська порадниця Марта Стюарт.

Фахівці пояснюють, що висадка ранньою весною корисна для дерев:

  • дозволяє корінню зміцніти до літньої спеки;
  • забезпечує активніший ріст;
  • підвищує морозостійкість узимку.

До того ж весняні дощі допомагають рослинам отримати достатньо вологи без частого поливу.

Які сорти дерев краще садити?

Навесні радять садити найпопулярніші види плодових дерев, які широко поширені в Україні.

  • Груша

Груші обожнюють ранню посадку. Однак важливо встигнути до настання першої спеки. Вони добре вкорінюються, якщо висаджені на сонячній ділянці з добре дренованим ґрунтом.

Популярні сорти:

  • Bartlett;
  • Kieffer;
  • Orient:
  • та Seckel.

При висадці слід уникати низин, де застоюється холодне повітря, оскільки пізні заморозки можуть знищити цвіт.

  • Яблуня

Яблуні ідеально підходять для регіонів із помірним кліматом. Для невеликих ділянок фахівці радять обирати карликові або напівкарликові сорти.

Наприклад, садівники полюбляють такі витривалі сорти:

  • Honeycrisp;
  • Liberty (стійкий до хвороб);
  • Akane.

Однак для органічного вирощування не варто обирати сорт MacIntosh, адже він занадто примхливий до хвороб.

  • Персик

Ці дерева рекомендують висаджувати одразу після відтавання ґрунту. Персики можуть дати плоди вже через 2 – 4 роки. Проте молоді дерева потребують регулярного поливу та мульчування для збереження вологи.

Зауважте! Не варто садити персик пізно навесні або влітку – спека може зашкодити молодим рослинам.

  • Слива

Сливи висаджують виключно до того, як вони "прокинуться". Це мінімізує стрес для дерева.

Для гарного запилення рекомендується садити щонайменше два різні сорти. Фаворитом садівників є Superior – за великі та солодкі плоди.

  • Вишня та черешня

Вони починають рости дуже рано, тому садити їх треба одразу після відтавання ґрунту. Найкраще місце для посадки – невеликий схил, щоб вода не затримувалася біля коріння

Серед популярних сортів:

  • солодкі – Stella;
  • кислі – North Star.

Експерти наголошують, що пізня весняна посадка може спричинити стрес для молодих дерев через спеку. Тому саме перші теплі тижні після відтавання землі – оптимальний момент для закладання саду.

Важливо! Марта Стюарт – це популярна американська телеведуча, підприємиця та авторка книг про кулінарію, декор і садівництво. Вона стала символом домашнього затишку та мистецтва ведення господарства у США. Стюарт є лауреаткою премії "Еммі" за телевізійні програми та входить до списків найвпливовіших жінок у медіаіндустрії.

Які дерева не варто садити в дворі?

  • Фахівці застерігають, що деякі популярні декоративні дерева можуть перетворити подвір’я на справжній "зелений хаос". Йдеться про інвазивні види, які активно розростаються, пригнічують інші рослини та виходять далеко за межі саду.

  • До переліку небажаних для висаджування фахівці віднесли китайську бірючину, небесне дерево (айлант), грушу Бредфорда, норвезький клен, російську оливу та чорну акацію. Ці дерева швидко поширюються, легко пристосовуються до різних умов і можуть витісняти місцеву флору.

  • Експерти наголошують, що інвазивні види не лише псують естетику ділянки, а й створюють додаткові труднощі в догляді, руйнують природний баланс і здатні захоплювати нові території. Тому перед посадкою варто з’ясувати, чи не входить обране дерево до списку небезпечних інвазивних видів у регіоні.