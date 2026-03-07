Чому варто садити дерева навесні?

Плодові дерева, висаджені навесні, краще адаптуються в нових умовах, розповідає відома американська порадниця Марта Стюарт.

Дивіться також Не викидайте та не спалюйте: що робити з гілками після обрізання дерев

Фахівці пояснюють, що висадка ранньою весною корисна для дерев:

дозволяє корінню зміцніти до літньої спеки;

забезпечує активніший ріст;

підвищує морозостійкість узимку.

До того ж весняні дощі допомагають рослинам отримати достатньо вологи без частого поливу.

Які сорти дерев краще садити?

Навесні радять садити найпопулярніші види плодових дерев, які широко поширені в Україні.

Груша

Груші обожнюють ранню посадку. Однак важливо встигнути до настання першої спеки. Вони добре вкорінюються, якщо висаджені на сонячній ділянці з добре дренованим ґрунтом.

Популярні сорти:

Bartlett;

Kieffer;

Orient:

та Seckel.

При висадці слід уникати низин, де застоюється холодне повітря, оскільки пізні заморозки можуть знищити цвіт.

Яблуня

Яблуні ідеально підходять для регіонів із помірним кліматом. Для невеликих ділянок фахівці радять обирати карликові або напівкарликові сорти.

Наприклад, садівники полюбляють такі витривалі сорти:

Honeycrisp;

Liberty (стійкий до хвороб);

Akane.

Однак для органічного вирощування не варто обирати сорт MacIntosh, адже він занадто примхливий до хвороб.

Персик

Ці дерева рекомендують висаджувати одразу після відтавання ґрунту. Персики можуть дати плоди вже через 2 – 4 роки. Проте молоді дерева потребують регулярного поливу та мульчування для збереження вологи.

Зауважте! Не варто садити персик пізно навесні або влітку – спека може зашкодити молодим рослинам.

Слива

Сливи висаджують виключно до того, як вони "прокинуться". Це мінімізує стрес для дерева.

Для гарного запилення рекомендується садити щонайменше два різні сорти. Фаворитом садівників є Superior – за великі та солодкі плоди.

Вишня та черешня

Вони починають рости дуже рано, тому садити їх треба одразу після відтавання ґрунту. Найкраще місце для посадки – невеликий схил, щоб вода не затримувалася біля коріння

Серед популярних сортів:

солодкі – Stella;

кислі – North Star.

Експерти наголошують, що пізня весняна посадка може спричинити стрес для молодих дерев через спеку. Тому саме перші теплі тижні після відтавання землі – оптимальний момент для закладання саду.

Важливо! Марта Стюарт – це популярна американська телеведуча, підприємиця та авторка книг про кулінарію, декор і садівництво. Вона стала символом домашнього затишку та мистецтва ведення господарства у США. Стюарт є лауреаткою премії "Еммі" за телевізійні програми та входить до списків найвпливовіших жінок у медіаіндустрії.

Які дерева не варто садити в дворі?