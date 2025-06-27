Россия теряет еще один стратегический коридор вывоза украденного украинского зерна

Россия на государственном уровне организовала похищение и вывоз на экспорт украинского зерна с оккупированных территорий. Однако санкции продолжают действовать, и их придерживается новая власть Сирии.

У России меньше путей сбыта ворованного зерна

Россия может потерять стратегический коридор для вывоза похищенного украинского зерна, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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На это, по словам специалистов, указывает иск российской зернотрейдинговой компании "Паллада" в московский арбитражный суд на 5,6 миллиардов рублей (более 70 миллионов долларов) против Центрального банка Сирии и сирийской госкорпорации по торговле зерном.

Обратите внимание! На первый взгляд – это коммерческий конфликт. Но на фоне охлаждения отношений между Москвой и Дамаском, он приобретает политический контекст.

"Паллада", по данным журналистских расследований, была вовлечена в транспортировке зерна с временно оккупированных территорий Украины. Одним из ключевых направлений вывоза был именно сирийский маршрут: через порты Тартус и Латакия. Теперь этот канал, вероятно, может быть потерян.

Важно! Иск против государственных структур еще не так давно "братской" для России Сирии – беспрецедентный шаг. Это может указывать на крах договоренностей, которые позволяли России использовать сирийскую инфраструктуру для незаконного экспорта.