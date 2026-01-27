Украина открыла три новых рынка экспорта крупного рогатого скота в Алжир

Алжирская Народная Демократическая Республика согласовала ветеринарные документы для поставки крупного рогатого скота из Украины. Это решение открывает сразу три новых направления экспорта для украинских производителей.

Крупный рогатый скот из Украины поедет в Алжир

Ветеринарная служба Министерства сельского хозяйства, развития сельских территорий и рыболовства Алжирской Народной Демократической Республики согласовала формы ветеринарных документов, необходимых для экспорта крупного рогатого скота из Украины. Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Речь идет об утверждении трех документов: ветеринарного сертификата здоровья для экспорта мясного крупного рогатого скота, санитарно-ветеринарного сертификата для экспорта племенного крупного рогатого скота и ветеринарного сертификата здоровья для экспорта животных, предназначенных для откорма.

В Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей отмечают, что открытие новых направлений экспорта является результатом системной работы по расширению доступа украинской продукции на внешние рынки. С начала года Украина уже получила доступ к пяти новым рынкам продукции животного происхождения.

Обратите внимание! Согласованные формы ветеринарных сертификатов обнародованы на официальном вебпортале Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в разделе "Международное сотрудничество" – "Ветеринария и безопасность" – "Сертификаты на экспорт из Украины".

