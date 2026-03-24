ЕС проверит Украину: откроют ли для нашей продукции рынок свинины

Украинские производители готовятся поставлять свинину в ЕС

Украина готовится принять верификационную миссию Европейский Союз, которая будет проверять систему государственного контроля в сфере безопасности пищевых продуктов, сообщает ассоциация "Свиноводы Украины". Целью является открытие доступа украинской термически обработанной свинины на рынок ЕС.

По словам, вице-президента ассоциации Александры Бондарской, инспекция может состояться уже в апреле. Хотя пока речь идет только о термически обработанной продукции, этот шаг имеет стратегическое значение для всей отрасли.

Она подчеркнула, что даже частичное открытие рынка станет важным сигналом для международных партнеров. Это подтвердит соответствие украинской продукции европейским стандартам качества и безопасности.

Обратите внимание! В ассоциации отмечают, что такой шаг может запустить дальнейшее расширение географии экспорта украинской свинины по принципу "эффекта домино".

