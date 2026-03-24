ЄС перевірить Україну: чи відкриють для нашої продукції ринок свинини

Україна готується до візиту верифікаційної місії ЄС, яка оцінить систему державного контролю. Це може відкрити шлях для експорту термічно обробленої свинини на європейський ринок.

Українські виробники готуються постачати свинину до ЄС

Україна готується прийняти верифікаційну місію Європейський Союз, яка перевірятиме систему державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів, повідомляє асоціація "Свинарі України". Метою є відкриття доступу української термічно обробленої свинини на ринок ЄС.

За словами, віцепрезидентки асоціації Олександри Бондарської, інспекція може відбутися вже у квітні. Хоча наразі йдеться лише про термічно оброблену продукцію, цей крок має стратегічне значення для всієї галузі.

Вона підкреслила, що навіть часткове відкриття ринку стане важливим сигналом для міжнародних партнерів. Це підтвердить відповідність української продукції європейським стандартам якості та безпечності.

Зверніть увагу! В асоціації зазначають, що такий крок може запустити подальше розширення географії експорту української свинини за принципом "ефекту доміно".

