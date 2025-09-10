По определенным причинам в течение августа в Украине уменьшился экспорт молочной продукции. Впрочем, внешнеторговое сальдо по валютной выручке остается положительным.

Что происходит на экспортном рынке Украины?

В августе Украина сократила объемы экспорта молочных продуктов, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ассоциацию производителей молока". Это произошло из-за приостановления поставок в ЕС на фоне исчерпания квот и ослабления цен на сливочное масло.

По предварительным данным Госстата, в августе 2025 года было экспортировано 10,16 тысяч тонн молочных продуктов на сумму 31,27 миллиона долларов. Относительно июля натуральные объемы экспорта сократились на 19%, а по сравнению с августом 2024 года упали на 2%. Экспортная выручка сократилась на 25% относительно июля, но выросла на 26% относительно августа 2024 года.

В январе – августе 2025 года Украина экспортировала 93,5 тысячи тонн (+13%) молочных продуктов на сумму $298,06 миллиона долларов (+49%),

– говорят аналитики.

Главными экспортными категориями в августе были такие товары:

масло сливочное – 27%;

мороженое – 19%;

молоко и сливки, сгущенные – 18%;

сыры – 18%.

Как изменился расклад на экспортном рынке за месяц?

В августе 2025 года Украина нарастила натуральные объемы экспорта молока и сливок, не сгущенных до 1,86 тысячи тонн (+13%), маслянки до 588 тонн (+7%) и сыров до 1,26 тысячи тонн (+8%) относительно июля текущего года. По другим позициям объемы экспорта сократились. Больше всего просели поставки мороженого – до 1,58 тысячи тонн (-39,9%) и казеина – до 332 тонн (-55,4%). По сравнению с августом 2024 увеличились поставки на внешние рынки маслянки (+ 41%), масла сливочного (+ 14%), сыров (+ 20%) и мороженого (+ 14%) относительно прошлогоднего периода.

Обратите внимание! Относительно июля 2025 года увеличилась денежная выручка за отгруженное молоко и сливки, не сгущенные до 1,53 миллиона долларов (+14%), маслянку – до 831 тысячи (+8%), сыры – до 5,64 миллиона долларов (+7%). По другим позициям денежная выручка сократилась, частности по мороженому она снизилась до 5,88 миллиона долларов (-41%), а по казеину – до 2,02 миллиона долларов. По сравнению с августом 2024 увеличилась денежная выручка за экспортируемое молоко и сливки, не сгущенные (+ 5%), маслянку (+ 56%), молочную сыворотку (+ 11%), масло сливочное (+ 30%), сыры (+ 29%), мороженое (+ 29%), но сократилась за отгруженное молоко и сливки, сгущенные (-11%).

В то же время Украина в августе импортировала 5,19 тысяч тонн молочных продуктов на сумму 26,98 миллиона долларов. Относительно июля 2025 натуральные объемы импорта увеличились на 1%, а относительно августа 2024 увеличились на 14,1%. В январе – августе 2025 года Украина импортировала 40,40 тысячи тонн (+10%) молочных продуктов на сумму 206,10 миллиона долларов (+17%). Наибольшая доля от общих объемов импорта приходится на сыры (80%).

Важно! Внешнеторговое сальдо в августе было положительным и составило 4,29 миллиона долларов.

