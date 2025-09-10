Несмотря на сокращение экспорта молочных продуктов, Украина остается в плюсе
- В августе 2025 года объемы экспорта молочных продуктов из Украины сократились на 19% относительно июля, но экспортная выручка выросла на 26% относительно августа 2024 года.
- В январе – августе 2025 года Украина экспортировала 93,5 тыс. тонн молочных продуктов на сумму 298,06 млн долларов, что на 49% больше, чем в 2024 году, с основными экспортными категориями: масло сливочное, мороженое, сгущенное молоко и сыры.
По определенным причинам в течение августа в Украине уменьшился экспорт молочной продукции. Впрочем, внешнеторговое сальдо по валютной выручке остается положительным.
Что происходит на экспортном рынке Украины?
В августе Украина сократила объемы экспорта молочных продуктов, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ассоциацию производителей молока". Это произошло из-за приостановления поставок в ЕС на фоне исчерпания квот и ослабления цен на сливочное масло.
По предварительным данным Госстата, в августе 2025 года было экспортировано 10,16 тысяч тонн молочных продуктов на сумму 31,27 миллиона долларов. Относительно июля натуральные объемы экспорта сократились на 19%, а по сравнению с августом 2024 года упали на 2%. Экспортная выручка сократилась на 25% относительно июля, но выросла на 26% относительно августа 2024 года.
В январе – августе 2025 года Украина экспортировала 93,5 тысячи тонн (+13%) молочных продуктов на сумму $298,06 миллиона долларов (+49%),
– говорят аналитики.
Главными экспортными категориями в августе были такие товары:
- масло сливочное – 27%;
- мороженое – 19%;
- молоко и сливки, сгущенные – 18%;
- сыры – 18%.
Как изменился расклад на экспортном рынке за месяц?
В августе 2025 года Украина нарастила натуральные объемы экспорта молока и сливок, не сгущенных до 1,86 тысячи тонн (+13%), маслянки до 588 тонн (+7%) и сыров до 1,26 тысячи тонн (+8%) относительно июля текущего года. По другим позициям объемы экспорта сократились. Больше всего просели поставки мороженого – до 1,58 тысячи тонн (-39,9%) и казеина – до 332 тонн (-55,4%). По сравнению с августом 2024 увеличились поставки на внешние рынки маслянки (+ 41%), масла сливочного (+ 14%), сыров (+ 20%) и мороженого (+ 14%) относительно прошлогоднего периода.
Обратите внимание! Относительно июля 2025 года увеличилась денежная выручка за отгруженное молоко и сливки, не сгущенные до 1,53 миллиона долларов (+14%), маслянку – до 831 тысячи (+8%), сыры – до 5,64 миллиона долларов (+7%). По другим позициям денежная выручка сократилась, частности по мороженому она снизилась до 5,88 миллиона долларов (-41%), а по казеину – до 2,02 миллиона долларов. По сравнению с августом 2024 увеличилась денежная выручка за экспортируемое молоко и сливки, не сгущенные (+ 5%), маслянку (+ 56%), молочную сыворотку (+ 11%), масло сливочное (+ 30%), сыры (+ 29%), мороженое (+ 29%), но сократилась за отгруженное молоко и сливки, сгущенные (-11%).
В то же время Украина в августе импортировала 5,19 тысяч тонн молочных продуктов на сумму 26,98 миллиона долларов. Относительно июля 2025 натуральные объемы импорта увеличились на 1%, а относительно августа 2024 увеличились на 14,1%. В январе – августе 2025 года Украина импортировала 40,40 тысячи тонн (+10%) молочных продуктов на сумму 206,10 миллиона долларов (+17%). Наибольшая доля от общих объемов импорта приходится на сыры (80%).
Важно! Внешнеторговое сальдо в августе было положительным и составило 4,29 миллиона долларов.
Украина импортировала рекордные объемы молочных продуктов в августе
В первой половине августа Украина импортировала молочные продукты на сумму 14,7 миллиона долларов, что является рекордным показателем, рост импорта зафиксирован почти по всем позициям, кроме сыворотки.
Существенный рост импорта объясняется ростом внутренних цен на молоко-сырье, что снизило конкурентоспособность отечественной продукции, одновременно экспорт молочной продукции также вырос в июле.