Украина в 2025 году несколько нарастила экспорт говядины по сравнению с прошлым годом. В лидерах экспортных направлений с 8 месяцев этого года оказался Китай.

Как изменились объемы экспорта говядины?

Украина в августе 2025 года экспортировала около 1,01 тысячи тонн КРС живым весом, что на 49% меньше относительно июля 2025 года и на 35% больше относительно августа 2024 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию производителей молока.

Обратите внимание! Денежная выручка за экспортируемых животных составила 2,78 миллиона долларов, что на 34% меньше относительно июля 2025 года, но на 6% больше относительно августа 2024 года. В январе – августе 2025 года Украина экспортировала 12,72 тысячи тонн КРС живым весом (+52%) на сумму 28,43 миллиона долларов (+92%).

В августе 2025 года украинские экспортеры поставили на внешние рынки 19 тонн свежей или охлажденной говядины, что на 46% меньше относительно июля текущего года, но в 20 раз больше относительно августа 2024 года. Экспортная выручка за поставленный товар составила 105 тысяч долларов, что на 36% меньше относительно июля 2025 года, но в 20 раз больше относительно августа 2024 года.

В январе – августе 2025 года Украина отгрузила на внешние рынки 120 т охлажденной говядины (-86%) на сумму 692 тысячи долларов (-88%),

– уточняют в ассоциации.

Натуральные объемы экспорта мороженой говядины из Украины в августе 2025 года составили 1,35 тысячи тонн, что на 20% меньше относительно июля текущего года, но на 14% меньше относительно августа 2024 года. Денежная выручка за поставленный товар составила почти 6,19 миллиона долларов, что на 18% меньше относительно июля 2025, но на 7% больше относительно августа 2024 года.

Важно! В январе – августе 2025 года Украина экспортировала 12,63 тысячи тонн мороженой говядины (+ 15%) на сумму 51,33 миллиона долларов (+ 15%).

Куда Украина экспортирует больше всего говядины?

Украина за 8 месяцев 2025 года отгрузила наибольшие объемы мороженой говядины по следующим направлениям:

Китай – 15,77 миллиона долларов;

Азербайджан – 14,77 миллиона долларов;

Узбекистан – 9,9 27 миллиона долларов.

Крупнейшим рынком сбыта КРС для Украины в январе – августе 2025 года стали:

Ливан – 24,74 миллиона долларов;

Ливия – 2,21 миллиона долларов;

Казахстан – 1,17 миллиона долларов;

Узбекистан – 303 тысячи долларов.

Обратите внимание! В то же время в августе 2025 года Украина импортировала 18 тонн КРС живым весом, что на 93% меньше относительно июля 2025 года и на 66% меньше относительно августа 2024 года. Объемы импорта охлажденной говядины увеличились до 15 т (+50%), а мороженой говядины сократились до 61 тонну (-50%) относительно июля 2025 года.

Объемы импорта охлажденной говядины сократились на 66%, а мороженой говядины сократились на 11% относительно августа 2024 года.

Важно! В январе – августе 2025 года Украина увеличила импорт КРС живым весом до 512 тонн (+23%), охлажденной говядины до 95 тонн (+6%) и сократила импорт мороженой говядины до 1 тысячи тонн (-41%) относительно прошлогоднего периода. В ассоциации подытожили, что внешнеторговое сальдо в августе 2025 года было положительным и составило 7,99 миллиона долларов.

