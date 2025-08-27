Экспорт украинских огурцов и томатов упал до минимальных объемов
- Экспорт украинских огурцов и томатов упал до минимума из-за войны, основными рынками сбыта являются Эстония, Польша и Молдова.
- Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт турецких огурцов и помидоров на 5 лет, чтобы защитить местных производителей.
Украинские производители сейчас импортируют рекордно низкие объемы огурцов и томатов. Из-за этого упало и производство этих фруктов.
Экспорт томатов и огурцов сильно упал из-за войны
По мнению эксперта плодоовощного рынка Ксении Гусевой, экспорт украинских огурцов по сравнению с довоенным периодом упал до минимума, сообщает 24 Канал со ссылкой на AgroTimes. По ее словам, основными рынками сбыта для украинской продукции являются Эстония, Польша и Молдова.
Украина экспортирует огурцы преимущественно летом: с мая по июль, когда может предложить их другим странам,
– отмечает Ксения Гусева.
Аналитик акцентировала, что экспорт томата по сравнению с довоенным уровнем упал до минимальных объемов. В подавляющем большинстве эта продукция направляется в Молдову в период с июля по октябрь. К тому же в результате войны площади под томатом существенно сократились.
Более 90% помидоров выращивают домохозяйства, потому что тепличные комбинаты и по томатам работают только в две смены,
– добавила Ксения Гусева.
Также она отметила, что сейчас в Украине только один комбинат, который имеет ежегодный цикл производства.
Украина защищает свой рынок овощей
- Ранее стало известно, что Украина в июле ввела антидемпинговую пошлину на импорт турецких огурцов и помидоров на 5 лет со ставкой от 20,1% до 26,9% для защиты местных производителей.
- Решение принято 7 июля 2025 года после расследования, которое выявило демпинговые цены на эти продукты, что угрожали украинским производителям.