27 серпня, 12:02
Експорт українських огірків та томатів впав до мінімальних обсягів

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Експорт українських огірків та томатів впав до мінімуму через війну, основними ринками збуту є Естонія, Польща та Молдова.
  • Україна запровадила антидемпінгове мито на імпорт турецьких огірків і помідорів на 5 років, щоб захистити місцевих виробників.

Українські виробники наразі імпортують рекордно низькі обсяги огірків та томатів. Через війну впало і виробництво цих фруктів.

Експорт томатів та огірків сильно впав через війну

На думку експертки плодоовочевого ринку Ксенії Гусевої, експорт українських огірків порівняно з довоєнним періодом впав до мінімуму, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroTimes. За її словами, основними ринками збуту для української продукції є Естонія, Польща та Молдова.

Україна експортує огірки переважно влітку: з травня по липень, коли може запропонувати їх іншим країнам, 
– зазначає Ксенія Гусева.

Аналітик акцентувала, що експорт томату порівняно з довоєнним рівнем впав до мінімальних обсягів. У переважній більшості ця продукція прямує до Молдови в період з липня по жовтень. До того ж внаслідок війни площі під томатом суттєво скоротились.

Понад 90% помідорів вирощують домогосподарства, бо тепличні комбінати й по томатах працюють лише у дві зміни, 
– додала Ксенія Гусева. 

Також вона зазначила, що наразі в Україні тільки один комбінат, який має щорічний цикл виробництва.

Україна захищає свій ринок овочів

  • Раніше стало відомо, що Україна у липні запровадила антидемпінгове мито на імпорт турецьких огірків та помідорів на 5 років зі ставкою від 20,1% до 26,9% для захисту місцевих виробників.
  • Рішення прийняте 7 липня 2025 року після розслідування, яке виявило демпінгові ціни на ці продукти, що загрожували українським виробникам.