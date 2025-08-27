Українські виробники наразі імпортують рекордно низькі обсяги огірків та томатів. Через війну впало і виробництво цих фруктів.

Експорт томатів та огірків сильно впав через війну

На думку експертки плодоовочевого ринку Ксенії Гусевої, експорт українських огірків порівняно з довоєнним періодом впав до мінімуму, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroTimes. За її словами, основними ринками збуту для української продукції є Естонія, Польща та Молдова.

Читайте також Зерно та олія: куди Україна експортує найбільше продукції

Україна експортує огірки переважно влітку: з травня по липень, коли може запропонувати їх іншим країнам,

– зазначає Ксенія Гусева.

Аналітик акцентувала, що експорт томату порівняно з довоєнним рівнем впав до мінімальних обсягів. У переважній більшості ця продукція прямує до Молдови в період з липня по жовтень. До того ж внаслідок війни площі під томатом суттєво скоротились.

Понад 90% помідорів вирощують домогосподарства, бо тепличні комбінати й по томатах працюють лише у дві зміни,

– додала Ксенія Гусева.

Також вона зазначила, що наразі в Україні тільки один комбінат, який має щорічний цикл виробництва.

Україна захищає свій ринок овочів