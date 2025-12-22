Украина укрепляет позиции на рынке молочной продукции: при чем здесь Узбекистан

В 10 крупнейших экспортеров сыров на рынок Узбекистана входит и Украина. Кроме того, среди популярных товаров, которые пользуются спросом в Узбекистане, есть кисломолочные изделия. Кроме того, к таким товарам добавляется еще и сливочное масло и йогурты.

Какое место занимает Украина в экспорте молочной продукции в Узбекистан?

Население в Узбекистане предпочитает ферментированные молочные напитки, среди которых есть кефир, айран и другие. Поэтому такая продукция является особенно популярной в стране, передает 24 Канал со ссылкой на AgroPortal.

Читайте также Украина нарастила экспорт живого КРС: сколько продали за ноябрь

В то же время растет популярность сейчас и на другие сегменты продукции, например детское питание, питьевые йогурты и сливочное масло.

По словам советника Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, Ольги Гвоздевой, для развития рынка этой продукции не менее важным является демографические и инфраструктурные факторы.

Например средний возраст населения Узбекистана – 29 лет, а урбанизация – только 51%. Это влияет на логистику, а следовательно, на продукцию холодовой цепи.

Интересно, что Узбекистан является крупнейшим потенциальным потребительским рынком молочных продуктов, что имеет украинский сертификат СТ-1.

Официальный разрешении на экспорт молочной продукции в Узбекистан имеют 16 украинских предприятий: ООО "Агропросперис", ООО "Молочный альянс", ООО "Юрия-Плюс" и ООО "Львовмолпродукт" и др.

В каком состоянии украинский молочный рынок?

Еще в ноябре во время дискуссии, посвященной результатам исследования рынков и требований по экспорту молочной продукции из Украины в ОАЭ и Узбекистан, передает Quality Food Trade Program,

Виталий Кунатенко, директор департамента торговых соглашений Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, рассказал, что за последние годы Украина заключила или обновила торговые соглашения с такими странами, как ОАЭ, Турция, Канада, страны ЕАСТ, Северная Македония и Черногория.

Сейчас показатели молочного сектора свидетельствуют о том, что объем производства молока сокращается в результате хозяйств, а взамен предприниматели наращивают эффективность и обеспечивают почти 87% молока для переработки.

За 9 месяцев этого года экспорт молочных продуктов Украины превысил 323 миллиона долларов, а традиционные партнеры – это Молдова, Польша, Германия, а также растет интерес стран Ближнего Востока.

Сколько Украина продала крупного рогатого скота?