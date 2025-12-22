Украина укрепляет позиции на рынке молочной продукции: при чем здесь Узбекистан
- Украина входит в число крупнейших экспортеров сыров на рынок Узбекистана.
- Узбекистан является крупнейшим потенциальным рынком для украинских молочных продуктов.
В 10 крупнейших экспортеров сыров на рынок Узбекистана входит и Украина. Кроме того, среди популярных товаров, которые пользуются спросом в Узбекистане, есть кисломолочные изделия. Кроме того, к таким товарам добавляется еще и сливочное масло и йогурты.
Какое место занимает Украина в экспорте молочной продукции в Узбекистан?
Население в Узбекистане предпочитает ферментированные молочные напитки, среди которых есть кефир, айран и другие. Поэтому такая продукция является особенно популярной в стране, передает 24 Канал со ссылкой на AgroPortal.
Читайте также Украина нарастила экспорт живого КРС: сколько продали за ноябрь
В то же время растет популярность сейчас и на другие сегменты продукции, например детское питание, питьевые йогурты и сливочное масло.
По словам советника Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, Ольги Гвоздевой, для развития рынка этой продукции не менее важным является демографические и инфраструктурные факторы.
Например средний возраст населения Узбекистана – 29 лет, а урбанизация – только 51%. Это влияет на логистику, а следовательно, на продукцию холодовой цепи.
- Интересно, что Узбекистан является крупнейшим потенциальным потребительским рынком молочных продуктов, что имеет украинский сертификат СТ-1.
- Официальный разрешении на экспорт молочной продукции в Узбекистан имеют 16 украинских предприятий: ООО "Агропросперис", ООО "Молочный альянс", ООО "Юрия-Плюс" и ООО "Львовмолпродукт" и др.
В каком состоянии украинский молочный рынок?
Еще в ноябре во время дискуссии, посвященной результатам исследования рынков и требований по экспорту молочной продукции из Украины в ОАЭ и Узбекистан, передает Quality Food Trade Program,
Виталий Кунатенко, директор департамента торговых соглашений Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, рассказал, что за последние годы Украина заключила или обновила торговые соглашения с такими странами, как ОАЭ, Турция, Канада, страны ЕАСТ, Северная Македония и Черногория.
- Сейчас показатели молочного сектора свидетельствуют о том, что объем производства молока сокращается в результате хозяйств, а взамен предприниматели наращивают эффективность и обеспечивают почти 87% молока для переработки.
- За 9 месяцев этого года экспорт молочных продуктов Украины превысил 323 миллиона долларов, а традиционные партнеры – это Молдова, Польша, Германия, а также растет интерес стран Ближнего Востока.
Сколько Украина продала крупного рогатого скота?
Согласно данным за ноябрь, Украина нарастила экспорт крупного рогатого скота живым весом – было отправлено примерно 2,39 тысячи тонн, что на 44% больше, чем в октябре. В то же время по сравнению с ноябрем 2024 года эти объемы ниже.
Рост экспорта КРС в ноябре произошло на фоне высоких мировых цен на красное мясо и ограниченного предложения скота, что стимулирует производителей увеличивать поставки на внешние рынки. Однако текущие объемы свидетельствуют о значительной волатильности рынка, где ежемесячные показатели могут существенно отличаться от прошлогодних.
За первые 11 месяцев 2025 года объем экспорта КРС составил более 173 тысяч тонн, что на 23% больше, а выручка – почти 40,1 миллиона долларов, что почти на половину больше, чем в прошлом году.