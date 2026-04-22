Ускоренное вступление в ЕС важнее денег: Украина готова отказаться от агродотаций

Украина готова отложить агродотации ради вступления

Украина может временно не получать выплаты в рамках Common Agricultural Policy, чтобы упростить переговоры о вступлении в Европейский Союз, сообщает Bloomberg. Об этом заявил Тарас Качка, подчеркнув, что Киев открыт к обсуждению конкретных механизмов такого решения.

Эта программа является одной из крупнейших статей бюджета ЕС и традиционно вызывает споры во время переговоров о расширении. В случае вступления Украина могла бы претендовать на значительные аграрные дотации, что усиливает беспокойство отдельных государств-членов.

Ситуацию осложняют и предыдущие торговые конфликты, в частности с Польшей, которые возникали из-за либерализации доступа украинской агропродукции на европейский рынок.

Важно! В то же время Киев отмечает: главный приоритет – скорейшее полноправное членство в ЕС, даже если это означает временный отказ от части финансовых преимуществ.

Финансовая поддержка и политические препятствия

Параллельно Украина добивается разблокирования финансовой помощи от Евросоюза. Речь идет о первом транше кредитной программы объемом 90 миллиардов евро, который пока задерживается из-за позиции Венгрии.

Причиной стало прекращение поставок российской нефти через нефтепровод Дружба. Венгерская сторона настаивает на восстановлении транзита как условии для разблокирования средств.

Украина заявляет, что в ближайшее время поставки будут восстановлены, что позволит сдвинуть процесс с места. Часть этих средств необходима для финансирования критических расходов, в частности оборонных.

Обратите внимание! В Киеве подчеркивают: получение финансирования является крайне важным, и государство рассчитывает на поддержку партнеров для ускорения выплат.

