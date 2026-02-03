Экспорт под ударом из-за обстрелов портов: Украина может потерять около 1 миллиарда долларов

Из-за интенсификации российских обстрелов портовой, энергетической и промышленной инфраструктуры украинские экспортеры рискуют потерять значительные доходы. В Национальном банке оценивают потенциальные недополучения валютной выручки в первом квартале 2026 года на уровне около 1 миллиарда долларов.

Украина может потерять до миллиарда долларов на экспорте из-за обстрелов

Заместитель председателя Национального банка Украины Владимир Лепушинский заявил, что несмотря на прогнозируемый рост экспорта в 2026 году примерно на 17% и импорта – на около 6%, для внешней торговли сохраняются существенные риски, сообщает "Укринформ". Наибольшее беспокойство вызывают последствия усиленных атак России на украинские порты и предприятия.

Еще в четвертом квартале прошлого года это заставило часть экспортеров переориентировать поставки на альтернативные маршруты, в частности по железной дороге через страны Европы. В результате фактические объемы экспорта оказались примерно на 150 миллионов долларов меньше, чем предполагалось в предыдущем макроэкономическом прогнозе НБУ.

В первом квартале 2026 года риски остаются высокими. Из-за обстрелов портов, а также проблем в энергетике поступления от экспорта могут быть на около 1 миллиард долларов ниже ранее ожидаемых показателей.

В то же время в Нацбанке отмечают, что текущие прогнозы базируются на предположении о постепенном восстановлении пропускной способности морских портов. Это должно позволить нарастить вывоз как аграрной продукции, так и товаров других отраслей, в частности металлургии.

