Україна може втратити до мільярда доларів на експорті через обстріли

Заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський заявив, що попри прогнозоване зростання експорту у 2026 році приблизно на 17% та імпорту – на близько 6%, для зовнішньої торгівлі зберігаються суттєві ризики, повідомляє "Укрінформ". Найбільше занепокоєння викликають наслідки посилених атак Росії на українські порти та підприємства.

Ще у четвертому кварталі минулого року це змусило частину експортерів переорієнтувати постачання на альтернативні маршрути, зокрема залізницею через країни Європи. У результаті фактичні обсяги експорту виявилися приблизно на 150 мільйонів доларів меншими, ніж передбачалося в попередньому макроекономічному прогнозі НБУ.

У першому кварталі 2026 року ризики залишаються високими. Через обстріли портів, а також проблеми в енергетиці надходження від експорту можуть бути на близько 1 мільярд доларів нижчими за раніше очікувані показники.

Водночас у Нацбанку зазначають, що поточні прогнози базуються на припущенні про поступове відновлення пропускної спроможності морських портів. Це має дати змогу наростити вивезення як аграрної продукції, так і товарів інших галузей, зокрема металургії.

