Росіяни почали експортувати вкрадене зерно з порту Маріуполя

З порту в тимчасово окупованому Маріуполі російські окупаційні сили відправили на експорт першу партію викраденого українського зерна, повідомляє Ukrainian Shipping Magazine. Про це 16 січня писали російські засоби масової інформації.

Читайте також Продовжує красти: Росія знову видає українське зерно за своє

За наданою інформацією, з порту Маріуполя вийшло судно з вантажем української пшениці. У "Россєльхознадзорі" заявили, що експорт зерна здійснювався "у супроводі документів, які підтверджують фітосанітарний стан підкарантинної продукції".

У відомстві окупантів зазначили, що в морському порту Маріуполя ними було проінспектовано понад 5 тисяч тонн пшениці. Також російська служба повідомила про видачу 1 фітосанітарного сертифіката на відповідну партію зерна.

Крадіжка зерна на мільйони доларів: скільки окупанти вивезли з України у 2025 році?