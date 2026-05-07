Украина подала заявление в полицию Израиля на компанию, которая покупала похищенную россиянами пшеницу

Посольство Украины в Израиле обратилось к правоохранителям из-за подозрения в импорте пшеницы, вывезенной с временно оккупированных территорий. В деле фигурируют израильские компании и сложная схема морской перевалки зерна.

Украина заявила о незаконном импорте зерна с оккупированных территорий

Посольство Украины в Тель-Авиве подало официальные жалобы в израильскую полицию и органы финансового контроля относительно деятельности компаний Zenziper и Dizengoff Trading, сообщает United24. Их подозревают во ввозе пшеницы, которую россияне могли незаконно вывезти с оккупированных украинских территорий.

Обращение направили в подразделение по борьбе с преступностью Лахав 433, а также в Управление Израиля по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Украинская сторона заявляет о возможных фактах фальсификации документов, мошенничества и ложного декларирования происхождения зерна.

По данным дипломатов, компания Dizengoff Trading получила почти 43,8 тысячи тонн зерна. При этом около 16,5 тысяч тонн груза могут иметь происхождение с оккупированных украинских территорий.

Украина требует проверки происхождения зерна

По информации посольства, схема предусматривала загрузку зерна в портах Бердянска и Севастополя. После этого продукцию транспортировали через промежуточные суда и перегружали на большой балкер в районе стоянки Кавказ.

Украинская сторона также просит израильские органы провести лабораторный анализ зерна, чтобы установить его происхождение по почвенным маркерам, характерными для востока Украины. Кроме того, дипломаты настаивают на изъятии судовой документации для установления всей цепи поставок.

После появления обвинений компания Dizengoff Trading сообщила о приостановлении новых закупок российской пшеницы, хотя и отрицала нарушение международных правил. Тем временем компания Zenziper отказалась разгружать другое судно, которое также вызвало подозрения, после чего оно покинуло побережье Израиля.

В Офисе генпрокурора подчеркивают: выход судна в нейтральные воды не останавливает расследование. Украина продолжает отслеживать движение связанных судов, работает над установлением всех участников схемы и будет применять международные механизмы для ареста имущества и привлечения виновных к ответственности.