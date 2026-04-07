Прорыв для агроэкспорта: Украина начнет поставлять муку на новый крупный рынок

Украина открыла для себя один из крупнейших продовольственных рынков мира - китайский. Отныне украинские производители смогут официально экспортировать пшеничную муку в КНР.

Украина открыла рынок Китая для муки

Украинские производители получили возможность поставлять пшеничную муку в Китай. Это произошло после подписания соответствующего протокола между Госпродпотребслужбой и Генеральной таможенной администрацией КНР, сообщили в украинском ведомстве.

Этот документ определяет инспекционные, фитосанитарные и санитарные требования к продукции и фактически открывает новое экспортное направление для украинского агросектора.

В профильном ведомстве отмечают, что речь идет не только о расширении географии продаж, но и о развитии переработки и увеличение доли продукции с добавленной стоимостью. Украина постепенно укрепляет позиции не только как поставщик сырья, но и как экспортер готовой продукции.

Жесткие требования и контроль качества

Для выхода на китайский рынок, по информации председателя Госпродпотребслужбы Сергея Ткачука, украинская мука должна соответствовать ряду строгих требований. В частности, продукция должна соответствовать законодательству Китая по безопасности пищевых продуктов и быть свободной от карантинных организмов, включая Tilletia controversa.

Также предусмотрен полный контроль на всех этапах производства – от выращивания пшеницы до экспорта готового продукта. Производители должны внедрять системы мониторинга и проходить регулярные проверки.

Каждая партия муки будет сопровождаться необходимыми сертификатами, включая фитосанитарный документ и международный сертификат для экспорта пищевых продуктов неживотного происхождения. Кроме этого, стороны договорились об обмене информацией, проведения инспекций и пересмотр рисков в случае необходимости.

