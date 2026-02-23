Цены на кукурузу начали падать – чего ждать аграриям

Украинский рынок кукурузы входит в фазу коррекции на фоне ожиданий снижения цен и высокой концентрации экспорта. Крупнейшими покупателями остаются страны региона MENA и Европейский Союз, а ключевым импортером – Турция.

На рынке кукурузы происходит разворот

В Украине наблюдается коррекция на рынке кукурузы, при этом структура экспорта остается высококонцентрированной, сообщают аналитики Spike Brokers. Более половины отгрузок приходится на страны региона MENA, еще значительную долю – на Европейский Союз.

Читайте также Бразилия готовится к рекордному урожаю 353,4 миллиона тонн: какие культуры дали больше всего

Крупнейшим импортером украинской кукурузы является Турция, которая закупила около 733 тысяч тонн, или почти 38% общего экспорта. Такая структура спроса свидетельствует о зависимости Украины от ограниченного количества рынков сбыта. По словам трейдеров, компании пытаются находить спрос на внешних рынках, избегая активной работы на спотовом сегменте, чтобы снизить давление на маржу.

Беріть зараз – повертайте після врожаю. Open Agri Club забезпечує фінансування під посівну компанію для малих агропідприємств із земельним банком до 1500 Га. Учасники отримують не лише гроші, а й комплексну підтримку: аналіз ґрунту, добрива, консультації експертів. Приєднуйтесь до Open Agri Club!

Продажи на условиях CIF с поставкой в апреле – мае сигнализируют об ожидании снижения цены ниже 205 долларов США за тонну на базисе CPT. Общий рыночный фон пока не способствует дальнейшему росту.

Цена кукурузы на базисе CPT-порт по индексу SPIKE Spot Index завершила неделю первым снижением – до 212 долларов США за тонну, что на 1 доллар США за тонну меньше предыдущего показателя и почти на 4 доллара США ниже максимума последних двух недель.

Обратите внимание! На западной границе спрос остается стабильным – на уровне 180 – 183 евро за тонну на условиях FCA Чоп с поставкой в марте – апреле. Логистика через западные переходы работает без существенных ограничений.

Украина удерживает лидерство на спотовом рынке кукурузы: что этому способствует?