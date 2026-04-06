Экспорт украинских яблок меняется: какие рынки теперь в приоритете

Украинский экспорт яблок постепенно переориентируется на новые рынки. Традиционные направления ослабевают, тогда как другие регионы демонстрируют восходящий спрос.

Ближний Восток теряет позиции

География экспорта украинских яблок постепенно меняется, сообщает AgroTimes. Если раньше ключевыми направлениями были страны Ближнего Востока, то сейчас их роль постепенно уменьшается.

Смотрите также Цены пошли вниз: какие овощи и ягоды подешевели больше всего

В начале 2026 года около 60% поставок приходилось на Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Руководитель экспертной компании USPA Fruit Владимир Гуржий прогнозирует дальнейшее сокращение экспорта в эти страны из-за изменения спроса и усиления конкуренции.

Рынок все больше реагирует на качество продукции и сортовую структуру, что влияет на возможности экспортеров закрепиться на традиционных направлениях.

Новые направления и роль сортов

Параллельно снижению активности на Ближнем Востоке растет интерес к альтернативным рынкам. В частности, активизируются поставки в Сирию, Турцию, Ирак и страны Центральной Азии.

Ключевую роль в этом играют сорта яблок. Наибольший спрос сейчас формируют Golden Delicious и Red Delicious, которые стали основными драйверами экспорта в начале сезона.

В то же время ситуация четко разделила производителей: те, кто имел качественную Royal Gala, смогли успешно экспортировать продукцию еще до Нового года. Другие же, которые рассчитывали на дальнейший рост цен, оказались в менее выгодном положении.

Обратите внимание! В результате рынок адаптируется к имеющемуся предложению: выигрывают хозяйства с качественной продукцией и востребованными сортами, тогда как другие вынуждены переориентироваться на менее требовательные рынки.

Первые украинские помидоры уже на рынке: почему цены бьют рекорды?