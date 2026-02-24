Обвал на 90%: почему украинский орех стремительно сдает позиции в мире

Украина, которая десятилетиями входила в мировые лидеры экспорта грецкого ореха, резко потеряла позиции на внешних рынках. Причинами называют регуляторные ограничения, минимальные экспортные цены и проблемы с оформлением продукции от домохозяйств.

Почему украинские орехи потеряли экспорт?

Президент Украинской ореховой ассоциации Геннадий Юдин в своем фейсбуке заявил, что Украина быстро теряет позиции на мировом рынке грецкого ореха. По его словам, причиной стало введение режима экспортного обеспечения с минимальными ценами, а также неурегулированность законодательства по оформлению урожая из домохозяйств, что привело к падению официальных продаж в 2025 году на 90%.

Читайте также Может ли Украина отказаться от цыплят-бройлеров: как бы это изменило цены на курятину и яйца

За последние 20 лет Украина стабильно занимала 3 – 4 место среди мировых экспортеров после США, Китая и Чили, а за последние 5 лет экспортировала более 160 тысяч тонн ореха на сумму 461,4 миллиона долларов.

Готові масштабувати агробізнес? Open Agri Club надає фінансування підприємствам до 1500 Га на вигідних умовах для розвитку підприємств. А разом з коштами ви також отримуєте стратегічне планування, аналіз ґрунтів, сучасні агротехнології та підтримку надійного партнера.

Эксперт отметил, что украинский орех ценится за вкусовые качества, выращивания на плодородных черноземах, удобную логистику в Европейский Союз и конкурентную цену.

В 2025 году экспорт резко упал

В то же время в 2025 году ситуация резко ухудшилась: если раньше среднегодовые поступления от экспорта составляли около 92,2 миллиона долларов, то в прошлом году они сократились до 9,2 миллиона долларов. Экспорт очищенного ореха уменьшился на 97%, а в скорлупе – на 76%. Из более 1 млрд евро импорта грецкого ореха в Европейский Союз доля Украины составила лишь 6,8 миллиона евро, тогда как основными поставщиками стали США, Чили и Китай.

Украина также потеряла позиции на отдельных рынках. В частности, Грузия в 2025 году импортировала 3056 тонн орехов на 13,1 миллиона долларов, а поставки из Украины, которые ранее входили в тройку лидеров, практически прекратились.

Юдин предостерег, что на мировом рынке появляются новые сильные игроки, и без изменений в политике Украина рискует окончательно потерять свой статус, призвав отрасль подготовить предложения для диалога с властью.

За сколько метров от дома можно высаживать орех: почему его нельзя спиливать?