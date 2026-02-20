Где стоит сажать орехи?

Грецкий орех ценят за урожай и густую крону, которая создает тень в жаркие дни, сообщает ТСН. В то же время сажать дерево в любом месте во дворе не рекомендуется из-за особенностей его корневой системы.

В частности, расстояние от дерева до зданий должно составлять не менее 8 – 10 метров, а по возможности – больше. Мощные корни ореха со временем могут повредить фундамент и подземные конструкции.

Обратите внимание! Это дерево способно жить 300 – 400 лет, его корни проникают вглубь до 4 метров и разрастаются в ширину минимум на 20 метров, что усиливает риски для сооружений и коммуникаций.

Специалисты также обращают внимание, что вырубка взрослого ореха может иметь негативные последствия, среди которых ухудшение состояния почвы, нарушение местной экосистемы и повышение риска распространения болезней растений.

Важно! В народных верованиях орех считается деревом-оберегом, которому приписывают способность приносить благосостояние и защищать дом. Именно поэтому традиционно не советуют без надобности его спиливать.

