Где стоит сажать орехи?
Грецкий орех ценят за урожай и густую крону, которая создает тень в жаркие дни, сообщает ТСН. В то же время сажать дерево в любом месте во дворе не рекомендуется из-за особенностей его корневой системы.
В частности, расстояние от дерева до зданий должно составлять не менее 8 – 10 метров, а по возможности – больше. Мощные корни ореха со временем могут повредить фундамент и подземные конструкции.
Обратите внимание! Это дерево способно жить 300 – 400 лет, его корни проникают вглубь до 4 метров и разрастаются в ширину минимум на 20 метров, что усиливает риски для сооружений и коммуникаций.
Специалисты также обращают внимание, что вырубка взрослого ореха может иметь негативные последствия, среди которых ухудшение состояния почвы, нарушение местной экосистемы и повышение риска распространения болезней растений.
Важно! В народных верованиях орех считается деревом-оберегом, которому приписывают способность приносить благосостояние и защищать дом. Именно поэтому традиционно не советуют без надобности его спиливать.
Можно ли опилить ветки соседского дерева, свисающие над вашим двором?
Землепользователь или владелец участка может обрезать ветви или корни соседского дерева, если они мешают пользоваться участком по его целевому назначению.
Перед срезанием веток важно урегулировать вопрос с соседом и направить ему заказное письмо с требованием об устранении нарушения.