Украина в лидерах поставок подсолнечного масла в ЕС: какие объемы экспорта

Украина остается основным поставщиком подсолнечного масла в Европейский Союз. Несмотря на сокращение урожая и сложную логистику, доля украинской продукции на этом рынке составляет почти 92%.

Украинское масло заполонило рынок Евросоюза

Украина сохранила позицию крупнейшего поставщика подсолнечного масла в Европейский Союз. Об этом сообщает Немецкий союз содействия развитию растений и белков (UFOP) со ссылкой на данные Европейской комиссии, передает OFI.

Смотрите также Экспорт 2025: какой агропродукции Украина экспортирует больше всего

По информации Еврокомиссии, с июля 2025 года до февраля 2026 года страны ЕС-27 импортировали около 1,04 миллиона тонн подсолнечного масла. Это меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда импорт составлял 1,28 миллиона тонн.

Из этого объема Украина поставила на европейский рынок около 0,95 миллиона тонн продукции. По оценкам аналитиков Agrarmarkt Informations-Gesellschaft, это обеспечило стране почти 92 процента рынка. В то же время показатели ниже, чем в прошлом году, когда в ЕС было экспортировано примерно 1,2 миллиона тонн.

Украинские производители под давлением конкуренции и неурожая

Согласно отчету, урожай семян подсолнечника в Украине сократился с 13 миллионов тонн в 2024 году до примерно 10,5 миллиона тонн в 2025 году. Меньший объем сырья привел к снижению переработки и ограничил экспортный потенциал подсолнечного масла.

Дополнительное давление на логистику создавали атаки России на портовую инфраструктуру. В то же время рыночные отчеты свидетельствуют, что экспортные потоки постепенно стабилизируются.

Вторым и третьим крупнейшими поставщиками подсолнечного масла в ЕС стали Молдова и Сербия. Их доля рынка составляла около 5 процентов и чуть менее 2 процентов соответственно.

В то же время поставки из Молдовы в годовом измерении выросли, тогда как экспорт из Сербии остался значительно ниже показателей предыдущего года.

Переработчики снижают закупочные цены на подсолнечник: почему это происходит?