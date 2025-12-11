Полякам не хватает украинского рапса из-за введенного эмбарго

Поляки после ряда введенных эмбарго на импорт из Украины начинают понимать, что без украинского сырья нарушаются все их производственные цепочки. Так произошло и с импортом рапса, который в Польше в дефиците.

Польше не хватает украинского сырья рапса

Генеральный директор Польской ассоциации производителей масла Адам Стемпень выразил мнение, что Польша несправедливо ввела эмбарго на импорт рапса из Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на farmer.pl.

Читайте также Цены на пшеницу в портах Украины начали снижаться

Он подчеркнул, что никаких рисков, связанных с заменой отечественного сырья украинским импортом, нет, поскольку в Польше дефицит рапса. Влияние на цены также минимальное.

Цена, независимо от того, как регулируется рынок, является европейской ценой, что определяется ситуацией в Европейском Союзе на бирже MATIF. Поэтому мы не видим влияния на цены на рапс, которого теоретически можно было бы ожидать,

– говорит эксперт.

Сучасний агробізнес потребує надійного партнера. Open Agri Club – платформа для розвитку малих фермерів та агросектору України. Фінансування під посівну, аналіз ґрунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Приєднуйтеся та формуйте майбутнє українського агросектору вже сьогодні!

В то же время Стемпень обратил внимание на потенциальную угрозу от введения Украиной импортных пошлин на отдельные сельскохозяйственные товары, в частности сою и рапс.

Мы видим определенные риски, связанные с желанием украинской стороны комплексно поставлять масло в Европу, в частности в Польшу. Мы должны стремиться создавать эту добавленную стоимость преимущественно на местном уровне, в Польше. Это позволило бы нам увеличить поставки высокобелковых кормов, где мы также имеем значительный дефицит. Рапс здесь играет значительную роль. Поэтому эти запреты и политическое формирование рынка нам очень вредят,

– отмечает Адам Стемпень.

Также специалист не исключает, что в ближайшее время могут возникнуть проблемы с качеством сырья: "Это существенно повлияет на наши перерабатывающие мощности".

Урожай и экспорт кукурузы в Украине упадет: USDA ухудшил прогноз