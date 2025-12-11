Полякам не вистачає українського ріпаку через запроваджене ембарго

Поляки після низки запроваджених ембарго на імпорт з України починають розуміти, що без української сировини порушуються усі їхні виробничі ланцюжки. Так сталося і з імпортом ріпаку, який у Польщі в дефіциті.

Польщі не вистачає української сировини ріпаку

Генеральний директор Польської асоціації виробників олії Адам Стемпень висловив думку, що Польща несправедливо запровадила ембарго на імпорт ріпаку з України, повідомляє 24 Канал із посиланням на farmer.pl.

Він підкреслив, що жодних ризиків, пов'язаних із заміною вітчизняної сировини українським імпортом, немає, оскільки у Польщі дефіцит ріпаку. Вплив на ціни також мінімальний.

Ціна, незалежно від того, як регулюється ринок, є європейською ціною, що визначається ситуацією в Європейському Союзі на біржі MATIF. Тому ми не бачимо впливу на ціни на ріпак, якого теоретично можна було б очікувати,

– говорить експерт.

Водночас Стемпень звернув увагу на потенційну загрозу від запровадження Україною імпортних мит на окремі сільськогосподарські товари, зокрема сою та ріпак.

Ми бачимо певні ризики, пов’язані з бажанням української сторони комплексно постачати олію до Європи, зокрема до Польщі. Ми повинні прагнути створювати цю додану вартість переважно на місцевому рівні, у Польщі. Це дозволило б нам збільшити постачання високобілкових кормів, де ми також маємо значний дефіцит. Ріпак тут відіграє значну роль. Тому ці заборони та політичне формування ринку нам дуже шкодять,

– зазначає Адам Стемпень.

Також фахівець не відкидає, що найближчим часом можуть виникнути проблеми з якістю сировини: "Це суттєво вплине на наші переробні потужності".

