На Херсонщине аграрии страдают от засухи и отсутствия нормального орошения полей. Урожайность основных сельхозкультур, среди которых зерновые и рапс сильно упали.

Какая урожайность зерновых и рапса на Херсонщине?

Начальник Управления экономического, агропромышленного и пространственного развития территорий Херсонской районной военной администрации Инна Колбаева рассказала, что в шести общинах Херсонщины намолотили 67 319 тонн зерновых и зернобобовых культур со средней урожайностью 1,72 тонны с гектара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bilozerka.info.

Читайте также Не единственными пшеницей и ячменем: какие культуры стали новыми для Украины после 1991 года

По подсчетам, средняя урожайность зерновых и рапса в районе снизилась примерно на 45% по сравнению с прошлым годом. В частности:

Пшеница – 1,75 тонны с гектара (для сравнения, средняя урожайность по области в 2024 году – 2,47 тонны с гектара)

Ячмень – 1,77 тонны с гектара (по области – 5,23 тонны с гектара)

Рапс – 1,36 тонны с гектара (по области – 2,21 тонны с гектара)

Наибольшие объемы урожая зафиксированы в Дарьевской и Белозерской громадах. Однако низкая урожайность в этом году обусловлена сложными погодными условиями, военными рисками и другими факторами, осложняющими работу аграриев.

Обратите внимание! Несмотря на трудности, фермеры Херсонщины продолжают собирать урожай и готовиться к посевной следующего года, уделяя особое внимание хранению клубней и зерна для обеспечения продовольственной безопасности.