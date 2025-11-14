Садоводы Днепропетровщины в отчаянии: какие потери понес урожай яблок

В некоторых садоводствах Днепропетровщины потери урожая яблок достигают 90 – 95% несмотря на попытки спасти урожай. В этом году потери даже больше, чем в прошлом году.

Потери урожая яблок катастрофические

По итогам сезона яблок 2025 года потери хозяйства ООО "Интеп" могут достичь 90 – 95% урожая, сообщает 24 Канал со ссылкой на AgroTimes. Об этом журналу "Садоводство по-украински" рассказал руководитель и совладелец предприятия Станислав Лебедкин.

Можно сказать, что яблок в этом году нет. Из 10 яблок на дереве 8 покрученных, а 2 более-менее нормальных. Для сравнения: в 2024 году, тоже не самом легком, наши потери составили лишь 20 – 30%,

– рассказывает аграрий.

Также Лебедкин добавил, что хозяйство активно боролось за урожай: применяли гиббереллины до и после заморозков, пытались стимулировать партенокарпию. Однако завязь держалась только до июня – дальше деревья массово сбрасывали плоды. В этом сезоне, по его словам, уже не было чего прореживать.

В прошлом году с урожаем было лучше

Несмотря на тяжелые погодные условия, по словам руководителя "Интепа", прошлый год выдался значительно успешнее – не только по урожайности, но и с экономической точки зрения. "Я считаю, что по экономике прошлый год был очень хороший. Мы смогли рассчитаться на сезон вперед и за воду, и за химзащиту. Сегодня у нас нет долгов – это очень положительно".

По его мнению, высокие цены на яблоко в 2025 году ситуацию не спасают.

Если яблока физически нет, какой смысл в том, что цена высокая? Важна экономика в целом, а не только цена,

– говорит Лебедкин.

Прошлогодние заморозки были слабее, а засуха не дала критического эффекта – благодаря капельному орошению, объясняет он. В этом же году погодные факторы сошлись в неблагоприятную комбинацию, которая фактически оставила хозяйство без продукции.

