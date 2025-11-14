Садівники Дніпропетровщини у розпачі: яких втрат зазнав урожай яблук
- Урожай яблук у Дніпропетровщині зазнав катастрофічних втрат до 90-95% через несприятливі погодні умови.
- Попри високі ціни на яблука у 2025 році, господарство "Інтеп" залишилося без продукції, що не покращує економічну ситуацію.
У деяких садівництвах Дніпропетровщини втрати урожаю яблук сягають 90 – 95% попри намагання врятувати врожай. Цьогоріч втрати навіть більші, ніж минулого року.
Втрати врожаю яблук катастрофічні
За підсумками сезону яблук 2025 року втрати господарства ТОВ "Інтеп" можуть досягти 90 – 95% урожаю, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroTimes. Про це журналу "Садівництво по-українськи" розповів керівник та співвласник підприємства Станіслав Лебідкін.
Читайте також Ціни на овочі та фрукти в Україні: як вони змінилися за тиждень
Можна сказати, що яблук у цьому році немає. З 10 яблук на дереві 8 покручених, а 2 більш-менш нормальних. Для порівняння: у 2024 році, теж не самому легкому, наші втрати склали лише 20 – 30%,
– розповідає аграрій.
Також Лебідкін додав, що господарство активно боролося за врожай: застосовували гібереліни до та після приморозків, намагались стимулювати партенокарпію. Проте зав'язь трималась лише до червня – далі дерева масово скидали плоди. Цього сезону, за його словами, вже не було чого проріджувати.
Торік з урожаєм було краще
Попри тяжкі погодні умови, за словами керівника "Інтепу", минулий рік видався значно успішнішим – не лише за урожайністю, а й з економічної точки зору. "Я вважаю, що по економіці минулий рік був дуже гарний. Ми змогли розрахуватись на сезон вперед і за воду, і за хімзахист. Сьогодні в нас немає боргів – це дуже позитивно".
На його думку, високі ціни на яблуко у 2025 році ситуацію не рятують.
Якщо яблука фізично немає, який сенс у тому, що ціна висока? Важлива економіка в цілому, а не лише ціна,
– говорить Лебідкін.
Торішні приморозки були слабшими, а посуха не дала критичного ефекту – завдяки крапельному зрошенню, пояснює він. Цього ж року погодні фактори зійшлися у несприятливу комбінацію, яка фактично залишила господарство без продукції.
Ціни на картоплю в Україні почали падати: яка вартість у супермаркетах?
Ціни на картоплю в Україні знизилися на 14% у порівнянні з минулим тижнем, тепер вартість складає 7 – 13 гривень за кілограм.
У супермаркетах ціна на картоплю варіюється від 11,99 гривні за кілограм в АТБ до 18 гривень за кілограм в Сільпо.