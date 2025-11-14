Втрати врожаю яблук катастрофічні

За підсумками сезону яблук 2025 року втрати господарства ТОВ "Інтеп" можуть досягти 90 – 95% урожаю, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroTimes. Про це журналу "Садівництво по-українськи" розповів керівник та співвласник підприємства Станіслав Лебідкін.

Можна сказати, що яблук у цьому році немає. З 10 яблук на дереві 8 покручених, а 2 більш-менш нормальних. Для порівняння: у 2024 році, теж не самому легкому, наші втрати склали лише 20 – 30%,

– розповідає аграрій.

Також Лебідкін додав, що господарство активно боролося за врожай: застосовували гібереліни до та після приморозків, намагались стимулювати партенокарпію. Проте зав'язь трималась лише до червня – далі дерева масово скидали плоди. Цього сезону, за його словами, вже не було чого проріджувати.

Торік з урожаєм було краще

Попри тяжкі погодні умови, за словами керівника "Інтепу", минулий рік видався значно успішнішим – не лише за урожайністю, а й з економічної точки зору. "Я вважаю, що по економіці минулий рік був дуже гарний. Ми змогли розрахуватись на сезон вперед і за воду, і за хімзахист. Сьогодні в нас немає боргів – це дуже позитивно".

На його думку, високі ціни на яблуко у 2025 році ситуацію не рятують.

Якщо яблука фізично немає, який сенс у тому, що ціна висока? Важлива економіка в цілому, а не лише ціна,

– говорить Лебідкін.

Торішні приморозки були слабшими, а посуха не дала критичного ефекту – завдяки крапельному зрошенню, пояснює він. Цього ж року погодні фактори зійшлися у несприятливу комбінацію, яка фактично залишила господарство без продукції.

