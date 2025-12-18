Грузинские фермеры не могут продать урожай мандаринов: куда исчезли покупатели

Грузинские фермеры, выращивающие мандарины в этом сезоне столкнулись с нетипичной и одновременно тяжелой ситуацией для себя. Так, большинство из них страдают не из-за того, что мало урожая, а из-за того, что его много и некому продать.

Почему грузинские фермеры не могут продать мандарины?

Сбор цитрусовых в Аджарии (Грузия) происходит на фоне сложных вызовов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Media. Некоторые фермеры отмечают, что урожай выше, чем в прошлом году, но существуют значительные проблемы с его реализацией.

Директор компании Agro Invest Service Важа Мкурналидзе рассказал, что качество фруктов улучшилось по сравнению с прошлым годом, но фермеры не могут реализовать свою продукцию, что в основном связано с нестабильной ситуацией на российском рынке. Глава компании отмечает, что в последние годы Россия была одним из основных рынков грузинского мандаринового экспорта, и нестабильная ситуация создала такие проблемы со сбытом для местных фермеров, которых они не имели последние 10 лет.

Продажа урожая идет плохо. Я предсказывал это, исходя из опыта предыдущих лет. На прошлой неделе погода была очень плохой, но местные жители частично успели собрать мандарины. Однако проблема заключается в том, что нет покупателей. В селах просто нет покупателей, которые готовы приобрести мандарины,

– говорит руководитель.

По словам Мкурналидзе, мандарины находятся в достаточно хорошем состоянии; В этом году погода дала возможности для их правильного созревания, что было проблемой в предыдущие годы. Но сейчас погодные условия ухудшились, на горных перевалах сложились неблагоприятные метеорологические условия, что усложнило логистику. Покупателей мало, а это значит, что экспорта практически нет.

Основная причина – российско-украинская война, которая радикально изменила все, считает Важа Мкурналидзе: "Если до войны Украина была основным рынком сбыта, то после войны украинский рынок был практически потерян, россия стала основным экспортным рынком. Но ситуация там нестабильная, логистика также усложнилась, в частности, на пограничных переходах. Денежные операции в торговле с Россией также сложные; Есть много нюансов. Многие экспортеры, которые традиционно продавали от 500 до 1000 тонн цитрусовых, в этом году вообще отказались от этого бизнеса".

