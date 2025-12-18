Грузинські фермери не можуть продати врожай мандаринів: куди зникли покупці

Грузинські фермери, що вирощують мандарини цього сезону зіштовхнулися з нетиповою та водночас важкою ситуацією для себе. Так, більшість із них страждають не через те, що мало врожаю, а через те, що його багато і немає кому продати.

Чому грузинські фермери не можуть продати мандарини?

Збір цитрусових в Аджарії (Грузія) відбувається на тлі складних викликів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Business Media. Деякі фермери зазначають, що врожай вищий, ніж торік, але існують значні проблеми з його реалізацією.

Директор компанії Agro Invest Service Важа Мкурналідзе розповів, що якість фруктів покращилася порівняно з минулим роком, але фермери не можуть реалізувати свою продукцію, що в основному пов'язано з нестабільною ситуацією на російському ринку. Глава компанії зазначає, що в останні роки Росія була одним із основних ринків грузинського мандаринового експорту, і нестабільна ситуація створила такі проблеми зі збутом для місцевих фермерів, яких вони не мали останні 10 років.

Продаж урожаю йде погано. Я пророкував це, виходячи з досвіду попередніх років. Минулого тижня погода була дуже поганою, але місцеві жителі частково встигли зібрати мандарини. Проте проблема полягає у тому, що немає покупців. У селах просто немає покупців, які готові придбати мандарини,

– говорить керівник.

За словами Мкурналідзе, мандарини перебувають у досить хорошому стані; Цього року погода дала можливості для їхнього правильного дозрівання, що було проблемою у попередні роки. Але зараз погодні умови погіршилися, на гірських перевалах склалися несприятливі метеорологічні умови, що ускладнило логістику. Покупців замало, а це означає, що експорту практично немає.

Основна причина – російсько-українська війна, яка радикально змінила все, вважає Важа Мкурналідзе: "Якщо до війни Україна була основним ринком збуту, то після війни український ринок був практично втрачений, росія стала основним експортним ринком. Але ситуація там нестабільна, логістика також ускладнилася, зокрема, на прикордонних переходах. Грошові операції у торгівлі з Росією також складні; Є багато нюансів. Багато експортерів, які традиційно продавали від 500 до 1000 тонн цитрусових, цього року взагалі відмовилися від цього бізнесу".

