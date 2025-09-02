Агропроизводители Австралии готовятся собирать лучший за последнее десятилетие урожай пшеницы. Это может ударить по фермерам из Украины, где неблагоприятная погода ухудшила прогнозы.

В Австралии прогнозируют высокий урожай

По словам аналитика компании ASAP Agri Инны Степаненко, благоприятные погодные условия улучшили прогнозы производства пшеницы в Австралии в 2025/26 маркетинговом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на ASAP Agri.

Обратите внимание! После сложного старта сезона озимых в южных регионах – где низкая влажность почвы и дефицит осадков тормозили развитие посевов – обильные дожди в июле и августе восстановили запасы влаги, что дало аналитикам возможность повысить свои прогнозы. Это сигнализирует об усилении конкуренции для украинской пшеницы во второй половине сезона.

Местные аналитики сейчас прогнозируют урожай пшеницы в Австралии в 2025 году на уровне 32–35 миллионов тонн против средней оценки 33 миллионов тонн месяц назад. Это значительно выше среднего показателя последних 10 лет (27,6 миллиона тонн) и почти соответствует прошлогоднему урожаю (34,1 миллиона тонн). Дальнейшие повышения прогнозов возможны, если благоприятная погода сохранится.

Важно! В то же время правительственное агентство ABARES в июне оценило урожай более скромно – 30,6 миллиона тонн, но рынок ожидает пересмотра прогноза вверх в сентябрьском отчете. USDA в августовском WASDE оставил оценку на уровне 31 миллиона тонн, придерживаясь более осторожного подхода.

Украинские производители почувствуют конкуренцию

USDA сейчас оценивает экспорт пшеницы из Австралии в 2025/26 маркетинговом году на уровне 23 миллионов тонн, что немного ниже прошлогодних 25 миллионов тонн. Но учитывая улучшение перспектив урожая возможно повышение прогноза, что увеличит доступные для экспорта объемы и укрепит позиции Австралии на ключевых рынках Юго-Восточной Азии.

Для Украины это означает более жесткую конкуренцию. В связи с возвращением квот на импорт в ЕС, Украина должна перенаправить около 3 миллионов тонн пшеницы на альтернативные рынки, среди которых важными являются Индонезия, Вьетнам, Бангладеш и Таиланд.

Интересно! Однако рост австралийских поставок в регионе только обострит конкуренцию и усилит давление на украинские цены, которые уже сталкиваются с сильным давлением российской пшеницы.

