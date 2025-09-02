Агровиробники Австралії готуються збирати найкращий за останнє десятиліття врожай пшениці. Це може вдарити по фермерах з України, де несприятлива погода погіршила прогнози.

У Австралії прогнозують високий врожай

За словами аналітика компанії ASAP Agri Інни Степаненко, сприятливі погодні умови покращили прогнози виробництва пшениці в Австралії у 2025/26 маркетинговому році, повідомляє 24 Канал із посиланням на ASAP Agri.

Зверніть увагу! Після складного старту сезону озимих у південних регіонах – де низька вологість ґрунту та дефіцит опадів гальмували розвиток посівів – рясні дощі в липні та серпні відновили запаси вологи, що дало аналітикам можливість підвищити свої прогнози. Це сигналізує про посилення конкуренції для української пшениці в другій половині сезону.

Місцеві аналітики наразі прогнозують врожай пшениці в Австралії у 2025 році на рівні 32–35 мільйонів тонн проти середньої оцінки 33 мільйонів тонн місяць тому. Це значно вище за середній показник останніх 10 років (27,6 мільйона тонн) та майже відповідає минулорічному врожаю (34,1 мільйона тонн). Подальші підвищення прогнозів можливі, якщо сприятлива погода збережеться.

Важливо! Водночас урядове агентство ABARES у червні оцінило врожай більш скромно – 30,6 мільйона тонн, але ринок очікує на перегляд прогнозу вгору у вересневому звіті. USDA у серпневому WASDE залишив оцінку на рівні 31 мільйона тонн, дотримуючись обережнішого підходу.

Українські виробники відчують конкуренцію

USDA наразі оцінює експорт пшениці з Австралії у 2025/26 маркетинговому році на рівні 23 мільйонів тонн, що трохи нижче за торішні 25 мільйонів тонн. Але з огляду на покращення перспектив врожаю можливе підвищення прогнозу, що збільшить доступні для експорту обсяги та зміцнить позиції Австралії на ключових ринках Південно-Східної Азії.

Для України це означає жорсткішу конкуренцію. У зв'язку з поверненням квот на імпорт у ЄС, Україна має перенаправити близько 3 мільйонів тонн пшениці на альтернативні ринки, серед яких важливими є Індонезія, В'єтнам, Бангладеш і Таїланд.

Цікаво! Однак зростання австралійських поставок у регіоні лише загострить конкуренцію та посилить тиск на українські ціни, які вже зіштовхуються з сильним тиском російської пшениці.

