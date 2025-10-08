Украинские аграрии освоили целый ряд сортов картофеля, которые хорошо приспособлены к нашим условиям и дают лучшие урожаи. Так, некоторые сорта благодаря украинским почвам дают рекордные урожаи.

Украинские картофелеводы бьют рекорды

Начальник управления Департамента агропромышленного развития Волынской ОГА Александр Кныш во время Дня поля рассказал, что в этом году в Волынской области картофелем засадили 80 тысяч гектар, с которых ожидают собрать 1 миллион тонн урожая, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Суспільне".

Он также отметил, что 99% картофеля на Волыни выращивают крестьяне, 1% – фермеры. Александр Кныш уточнил, что валовой сбор обеспечит потребности местного населения и других регионов.

В то же время во время мероприятия польский фермер Петр Кушель заявил, что в Украине есть потенциал для высокой урожайности картофеля, ведь здесь лучшие почвы в Европе.

Мы в этом году увидели это в Борисполе, где некоторые сорта дали по 80 – 100 тонн с гектара. Это что-то невероятное для Польши или Германии,

– сказал фермер.

Сколько стоит картофель в магазинах Украины?

По данным "Минфина", килограмм картофеля стоит:

Metro 13,80 гривны;

13,80 гривны; Auchan 14,40 гривны;

14,40 гривны; Мегамаркет 18,90 гривны;

18,90 гривны; АТБ 13,45 гривны;

13,45 гривны; Сильпо 1,68 гривны;

1,68 гривны; Варус 14,60 гривны.

