Українські аграрії освоїли цілу низку сортів картоплі, які добре пристосовані до наших умов і дають найкращі врожаї. Так, деякі сорти завдяки українським ґрунтам дають рекордні врожаї.

Українські картоплярі б'ють рекорди

Начальник управління Департаменту агропромислового розвитку Волинської ОВА Олександр Книш під час Дня поля розповів, що цього року у Волинскій області картоплею засадили 80 тисяч гектар, з яких очікують зібрати 1 мільйон тонн урожаю, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Суспільне".

Він також зауважив, що 99% картоплі на Волині вирощують селяни, 1% – фермери. Олександр Книш уточнив, що валовий збір забезпечить потреби місцевого населення та інших регіонів.

Водночас під час заходу польський фермер Пьотр Кушель заявив, що в України є потенціал для високої врожайності картоплі, адже тут найкращі ґрунти в Європі.

Ми цього року побачили це в Борисполі, де деякі сорти дали по 80 – 100 тонн з гектара. Це щось неймовірне для Польщі чи Німеччини,

– сказав фермер.

Скільки коштує картопля у магазинах України?

За даними "Мінфіну", кілограм картоплі коштує:

Metro 13,80 гривні;

13,80 гривні; Auchan 14,40 гривні;

14,40 гривні; Megamarket 18,90 гривні;

18,90 гривні; АТБ 13,45 гривні;

13,45 гривні; Сільпо 1,68 гривні;

1,68 гривні; Varus 14,60 гривні.

Чи варто купувати в запас: що буде далі з цінами на картоплю?