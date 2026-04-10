Украина потеряет часть экспорта зерна: новый прогноз USDA

США пересмотрели прогноз экспорта украинского зерна в сторону снижения. Наибольшие корректировки коснулись пшеницы и ячменя, тогда как по кукурузе оценки остались стабильными.

США снижают прогнозы для Украины

USDA в апрельском отчете ухудшило ожидания относительно экспорта зерновых культур из Украины в сезоне 2025/26 маркетингового года. В частности, прогноз экспорта пшеницы снижен до 12,5 миллиона тонн, что на 1 миллион тонн меньше предыдущей оценки.

Смотрите также Топливо с полей: как рапс может уменьшить зависимость Украины от импорта энергоносителей

В то же время прогноз урожая этой культуры остался без изменений – на уровне 24 миллионов тонн.

Также аналитики уменьшили оценку экспорта ячменя до 2,2 миллиона тонн, что на 0,3 миллиона тонн меньше. Прогноз производства этой культуры сохраняется на уровне до 5,6 миллионов тонн.

По кукурузе, то здесь изменений не произошло: ожидаемый валовой сбор составляет 30,7 миллиона тонн, а экспорт – 22 миллиона тонн.

Мировые рынки растут несмотря на коррекции

В отличие от украинских показателей, глобальные прогнозы зернового рынка демонстрируют рост. В частности, мировое производство пшеницы оценивается в 844,15 миллиона тонн, что на 2 миллиона тонн больше, чем в предыдущем прогнозе. Экспорт этой культуры также вырос – до 221,9 миллиона тонн.

Мировое производство кукурузы ожидается на уровне 1301 миллиона тонн, что на 3,6 миллиона тонн больше предыдущей оценки. Объемы экспорта также вырастут – до 200,5 миллиона тонн.

Производство ячменя в мире прогнозируется на уровне 154,8 миллиона тонн, а объемы международной торговли – почти 32,58 миллиона тонн. Все эти показатели также демонстрируют незначительный рост по сравнению с предыдущими оценками.

Фуражная кукуруза дешевеет: почему трейдеры снижают закупочные цены?