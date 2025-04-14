Закон об усилении защиты прав добросовестного приобретателя: что предусматривает

Недавно вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя". Он вводит новые правила в земельных отношениях.

Какие изменения вносит новый закон

С 9 апреля 2025 года вступил в силу новый Закон Украины "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя", сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

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Если имущество по возмездному договору приобретенное у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), собственник имеет право истребовать это имущество от приобретателя только в случае, если имущество:

было утеряно собственником или лицом, которому он передал имущество во владение;

было похищено у собственника или лица, которому он передал имущество во владение;

выбыло из владения собственника или лица, которому он передал имущество во владение, не по их воле другим путем.

Имущество не может быть истребовано от добросовестного приобретателя, если:

оно было продано или передано в собственность в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

оно было продано такому приобретателю на электронном аукционе в порядке, установленном для приватизации государственного и коммунального имущества.

Государство, территориальная община также не может истребовать имущество от добросовестного приобретателя в свою пользу, если:

с момента регистрации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество права собственности первого приобретателя на недвижимое имущество, передано такому приобретателю из государственной или коммунальной собственности в частную собственность, независимо от вида такого имущества, прошло более десяти лет;

с даты передачи первому приобретателю из государственной или коммунальной собственности в частную собственность недвижимого имущества, по которому на момент такой передачи законодательством не была установлена необходимость государственной регистрации сделки или регистрации права собственности, прошло более десяти лет.

Что еще предусматривает новый закон

Действие положений этой части не распространяется на случаи, если имущество на момент выбытия из владения государства или территориальной общины принадлежало: