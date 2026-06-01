Украина может собрать больший урожай: аграрии получили оптимистичный прогноз

Украина в 2026 году имеет шансы нарастить производство зерновых и масличных культур. При благоприятных условиях страна также может существенно увеличить экспорт агропродукции в новом сезоне.

Урожай 2026 года может превысить 83 миллиона тонн

Украинская зерновая ассоциация ожидает, что урожай зерновых и масличных культур в 2026 году достигнет 83,6 миллиона тонн, сообщает "Украинская зерновая ассоциация". Для сравнения, показатель 2025 года оценивается на уровне 80 миллионов тонн.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации. По оценкам специалистов, в случае реализации такого сценария экспорт агропродукции в сезоне 2026/27 может вырасти до 50,8 миллиона тонн. Нынешний сезон, для сравнения, оценивается в 42,3 миллиона тонн экспорта.

В то же время аналитики отмечают, что речь идет об оптимистическом прогнозе. Его реализация в значительной степени будет зависеть от логистической ситуации и безопасности транспортной и энергетической инфраструктуры Украины на фоне российской агрессии и регулярных атак.

Пшеница, кукуруза и подсолнечник могут прибавить в производстве

По оценкам УЗА, урожай пшеницы в 2026 году составит 22,8 миллиона тонн против 22,5 миллиона тонн годом ранее. Потенциальный экспорт культуры может вырасти до 17 миллионов тонн, тогда как в текущем сезоне ожидается около 13,5 миллиона тонн.

Производство ячменя прогнозируют на уровне 5,2 миллиона тонн против 4,9 миллиона тонн в 2025 году. Вероятный экспорт этой культуры оценивают в 2,2 миллиона тонн.

Особенно положительными в ассоциации называют ожидания по кукурузе. Благодаря благоприятным погодным условиям урожай может достичь 32,1 миллиона тонн, тогда как в прошлом году он составлял 31,1 миллиона тонн. Потенциальный экспорт кукурузы в новом сезоне оценивают в 27 миллионов тонн при условии бесперебойной логистики.

Также существенный рост прогнозируют для подсолнечника. Его урожай может достичь 13,3 миллиона тонн против 11,1 миллиона тонн в 2025 году. Традиционно почти весь урожай будет переработан в Украине, а экспорт семян останется минимальным.

Рапс и сою все активнее будут перерабатывать в Украине

УЗА прогнозирует, что производство рапса в 2026 году может вырасти до 3,4 миллиона тонн по сравнению с 3,2 миллиона тонн годом ранее. В то же время экспорт культуры ожидается на уровне 1,9 миллиона тонн, поскольку значительная часть урожая будет перерабатываться внутри страны.

По сое, то ее урожай оценивают в 4,9 миллиона тонн, что немного ниже показателя 2025 года. Потенциальный экспорт может составить 2,3 миллиона тонн против 2,9 миллиона тонн в текущем сезоне.

Причиной такого тренда аналитики называют законодательные ограничения, которые затрудняют экспорт сои и рапса. В результате все большая доля этих культур остается для переработки на внутреннем рынке.