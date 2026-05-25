Мировое производство зерна начнет сокращаться

Мировой рынок зерновых входит в сезон со смешанными сигналами, сообщает World-Grain.com. С одной стороны, спрос на ключевые культуры остается устойчивым, с другой – производство может сократиться впервые за четыре года.

Такой прогноз содержится в новом отчете Международного совета по зерну (IGC). Эксперты объясняют ожидаемое падение уменьшением площадей уборки и более низкими средними урожаями.

Несмотря на то что оценки по пшенице и кукурузе по сравнению с предыдущим месяцем остались без изменений, обе культуры покажут спад относительно сезона 2025/26.

По прогнозу IGC, мировое производство пшеницы сократится на 3% – до 820 миллионов тонн, а кукурузы – на 2%, до 1,3 миллиарда тонн. Из-за роста потребления пшеницы, кукурузы и ячменя общий спрос продолжит умеренно увеличиваться.

Запасы и торговля зерном окажутся под давлением

На фоне стабильного спроса мировые конечные запасы зерна могут уменьшиться на 4%. В то же время их объем – около 615 миллионов тонн – все еще будет соответствовать среднему уровню последних пяти лет.

Международная торговля зерном также, вероятно, сократится примерно на 2%.

Аналитики объясняют это слабым импортным спросом со стороны стран Северной Африки и Ближнего Востока, которые традиционно остаются важными покупателями зерновых культур.

Сокращение торговли и запасов может сделать рынок более чувствительным к погодным рискам и изменениям в глобальном спросе.

Соя и рис демонстрируют другие тенденции

В отличие от пшеницы и кукурузы, рынок сои демонстрирует более позитивные ожидания. В сезоне 2026/27 мировое производство этой культуры может достичь рекордных 442 миллионов тонн, что превышает предыдущие оценки.

В IGC прогнозируют, что глобальный урожай сои вырастет на 3% благодаря лучшим результатам в странах – ключевых производителях.

В то же время мировое потребление сои также достигнет рекордных 445 миллионов тонн, поскольку стабильный спрос будет стимулировать переработку и постепенное сокращение запасов.

Рынок риса остается относительно стабильным. Хотя прогноз производства был снижен на 3 миллиона тонн, ожидаемый урожай в 545 миллионов тонн все равно будет соответствовать рекордному уровню прошлого года.

Мировая торговля рисом, по оценкам IGC, может достичь исторического максимума – 62 миллионов тонн, что на 4% больше год к году, главным образом благодаря активному спросу со стороны Африки.

На этом фоне продолжают расти и ценовые индикаторы. Индекс цен на зерновые и масличные культуры IGC за месяц повысился на 2,6%, а драйвером стала пшеница, которая добавила 4,2%. Всего за год индекс вырос почти на 8%, больше всего – за счет сои и ячменя.

USDA ухудшило прогноз по пшенице: рынок ждет роста цен

В то же время Министерство сельского хозяйства США обнародовало новые прогнозы по производству пшеницы и кукурузы в мире на сезон 2026/27. Аналитики считают, что обновленные балансы могут подтолкнуть мировые цены на зерно вверх.